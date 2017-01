Tanti Auguri Befana: filastrocche, rime, messaggi spiritosi, divertenti per donne, amiche, amica, sorella, mamma, nonna, zia, coll

Forse non faranno molto piacere alle donne che li riceveranno. Ma gli Auguri per la Befana rappresentano una consuetudine che va rispettata di anno in anno. Anche perché il fatto che vi siate ricordati di inviare una filastrocca, rime, messaggi spiritosi, divertenti alle amiche, sorella, mamma, nonna, zia, collega dimostra che comunque avete pensato a queste persone e la portate nel cuore. E per essere sicuri di avere successo e di inviare messaggi comunque graditi non avere altra scelta di leggere con attenzione i suggerimenti che abbiamo raccolto apposta per te.

Auguri Befana, filastrocche, rime, messaggi spiritosi per donne, amiche

Le filastrocche, le rime, i messaggi più spiritosi per donne, amiche o amica? Non ci sono alternativa. Le più belle e originali potrai trovarle solo sulle nostre pagine. Inizia da queste dieci opportunità e poi leggi l’articolo fino in fondo. Troverai tutto quello di cui hai bisogno.

Con la diaccia tramontana è arrivata la Befana e gironzola in calzini tra comignoli e camini che l’aspettano impalati, sorridenti e affumicati. Qui un comignolo l’avverte c’è un piccin che si diverte tutto il giorno: un fannullone! Ecco, cenere e carbone! Qui c’è un bimbo giudizioso? Ecco un dono generoso, ma al fratello negligente lascio subito un bel niente. C’è una bimba vanerella? Ecco qua la paperella, ma il giocattolo più bello lo regalo a un orfanello: per un attimo il sorriso tornerà sul mesto viso. Auguri. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, col cappello alla romana, viva viva la Befana. Auguri. Zitti, zitti bimbi buoni, presto, giù a dormire: la Befana è per venire col suo sacco pien di doni. La Befana è una vecchina che discende dalla luna sulla scopa di saggina non appena il ciclo imbruna. E si accosta pian pianino alle calze e alle scarpette messe in fila sul camino e, ridendo, mette e mette. Fuori soffia tramontana e vien giù la neve bianca, ma pei bimbi la Befana non ha freddo e non si stanca. Se quando arriva la befana ti guarda, piange e ti abbraccia cerca di capirla. Non sapeva di avere una sorella gemella Ho letto su un giornale che Babbo Natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la befana. Ora o mi dai il doppio o gli dico dove sei! Auguri. Se per caso oggi una vecchina con le scarpe rotte ti infila in un sacco e ti porta via,

non preoccuparti, qualcuno certamente ha chiesto un tesoro per l’Epifania!! La Befana poverina non sta bene stamattina, e comunque ti ha pensato e un augurio ti ha mandato: come primo la salute, con le gioie più volute, e poi segue l’allegria e le feste si porta via. Un’improvvisa ondata di gelo sta uccidendo generazioni di befane. Copriti e non farmi stare in pensiero! Ho ritrovato un cappello, un sacco e una scopa. Spero non sia roba tua. Buona Befana Sei la persona che immaginavo: meravigliosa, unica e indimenticabile. Sei tu la persona che cercavo, la più bella Befana che ho incontrato quest’anno. Auguri.

Auguri Befana messaggi divertenti per sorella, mamma, nonna, zia, collega

Se hai bisogno di messaggi di Auguri per la Befana divertenti da inviare a sorella, mamma, nonna, zia, collega ecco alcune nostre proposte.