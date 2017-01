10 Messaggi spiritosi Befana: video auguri, rime, filastrocche spiritose, divertenti, ironiche WhatsApp, Facebook, Messenger, sms

Se pensate di avere terminato con le farsi di auguri vi sbagliate di grosso. Avete dimenticato che a bussare alle porte sarà tra qualche ora la Befana che, con l’Epifania tutte le feste si porterà via. Non si può quindi lasciare ancora le briglia, ma è necessario resistere e provare a tenere alto l’onore e la reputazione che vi siete guadagnati con le vostre forzi a botte di auguri spiritosi ed originali. C’è bisogno di un colpo d’ala finale e noi non vogliamo lasciarvi soli sul più bello. Ecco perché abbiamo allestito solo per voi questa sezione con dieci messaggi spiritosi, i video di auguri più inediti, le rime, le filastrocche spiritose, divertenti ed ironiche da condividere su WhatsApp, Facebook, Messenger, sms

Dieci messaggi spiritosi per la Befana

Se avete voglia di divertire e divertirvi inviando auguri originali alle vostre amiche e alle persone care qui abbiamo scelto una selezione di dieci messaggi spiritosi per la Befana. Prendete spunto e invierete gli auguri più belli che avete mai immaginato di fare.

So che come ogni anno ti aspetti gli auguri da me per oggi, mi dispiace deluderti ma non lo farò, non per scortesia, semplicemente per non distrarti dai tuoi impegni di oggi! Scusa ma ho bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosco la befana. Sono molto arrabbiata con te. Ma cosa ti ho fatto? Mi hai rubato la scopa per andare in giro da sola! Ma se me la chiedevi te la prestavo! Se la befana vuoi che arrivi, fai il bravo bambino. Di Befane ne esistono diverse ma di certo tu sei la più importante tu sei brutta un po’puzzona, ma di certo sei la più buona. La Befana vien di notte e di te se ne strafotte, porta doni ai piccini se non fanno i birichini, porta doni ai più buoni se non rompono i coglioni. Auguri. Sei così brutta che quando la befana ti vede si mette a gridare sorellina sorellina ma dove sei stata tutto questo tempo? Tanti auguri Buona Befana. Ciao Ascolta puoi venire a casa per sederti sulla mensola? Sai sto facendo la collezione delle Befane e tu mi manchi. Tanti auguri. Affare d’oro vendo scopa, modificata con specchietti, bauletto porta sacco e navigatore incluso, prezzo stracciato per cessazione attività causa sciatica avanzata. Solo interessate, no perditempo È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!

Frasi divertenti, ironiche WhatsApp, Facebook, Messenger, sms

Ecco altre frasi divertenti e ironiche da condividere su WhatsApp, Facebook, Messenger, e sms.

Incontrare la Befana è una cosa strana. Se poi accade in pieno giorno e con tanta gente intorno è ancora più strano. Ma quando mi sono accorto è che era tua sorella la meraviglia è arrivata alle stelle. Auguri. Ho visto un documentario che parlava della vita della Befana. Come mai hai deciso di raccontare tutta la tua vita? Buona Befana. La Befana a volte tarda perché ormai è vecchia e sorda ma a coloro che sono bravi lascia sempre doni tra le ceneri e il carbone. Un bacione e un grande augurio a te che sei brava. Sei stata scelta come nuova modella per la tua bellezza e all’unanimità sei stata eletta Miss Befana 2017. Auguri. Auguri, mi hanno detto che il 6 gennaio festeggi il tuo onomastico. Tanti auguri allora, buona Befana! Ciao bella, volevo informarti che il negozio qui accanto ha inaugurato la stagione delle svendite. Se devi comprare l’attrezzatura necessaria, scope, sacchi e finalmente anche un paio di scarpe nuove è il momento di andare. Così troverai anche una varietà più completa. Costa tutto poco e potrai trovare anche la dentiera. Fai presto però che il 6 gennaio è dietro l’angolo. Buona Epifania. Visto che domani è la tua festa, vorrei farti i migliori auguri e chiederti un favore: almeno quest’anno, mettiti gli occhiali così per una volta eviti di tamponarmi a bordo della tua scopa volante. Auguri Mi fa piacere non vederti più disperata come fino ad oggi. La scopa volante l’hai acquistata e il 6 gennaio potrai dimostrare tutto il tuo valore professionale nei panni della Befana. Auguri! Annuncio importante: la nostra azienda ricerca donne dinamiche, di tutte le età, anche senza esperienza di volo. Auguri a te che sei la Befana numero uno. Alla sfilata ti ho incontrata ed eri emozionata, eri sola e imbarazzata, ma con la scopa modernizzata eri la più fatata. Auguri di Buona Befana.

Video Auguri Befana

Se hai voglia di stupire e lasciare a bocca aperta le persone a cui hai intenzione di inviare i tuoi auguri di Buona Befana non c’è migliore soluzione di utilizzare i video che si trovano sul web. Se volete conoscere alcuni nostri suggerimenti sui siti migliori cliccate qui.