Frasi auguri Befana: originali, video divertenti, immagini sexy, gif animate per WhatsApp, Facebook

Un altro anno è passato portandosi dietro gioie, dolori, fatiche e soddisfazioni. Per chiudere il ciclo delle festività natalizie dovete fare un ultimo sforzo e concentrarvi sulle frasi di auguri da inviare alle vostre amiche in occasione della Befana. Forse non saranno molto gradite, ma potrete sempre dire che è stata un’occasione per pensare a loro. In questo articolo potete trovare tutte le indicazioni necessarie per trovare sul web i video divertenti, le immagini sexy, le gif animate da condividere sui social network più popolari come ad esempio WhatsApp e Facebook. Non perdere l’occasione di confermare ancora una volta di essere un tipo originale. Leggete l’articolo fino in fondo, prendete appunti e quando sarà il momento opportuno potrete sfoggiare gli auguri più originali della vostra carriera. Fatene buon uso.

Frasi auguri Befana originali

Se sei stanco delle abbuffate natalizie e della notte di San Silvestro e non riesci a pensare ad altro che a zamponi, lenticchie, vongole e panettoni, fermati e rilassati. C’è ancora la festività dell’Epifania da celebrare. E voi seguite quest’articolo perché troverete le frasi di auguri della Befana più originali.

Abbiamo letto il suo curriculum e preso visione della sua foto. Ritenendola idonea alla mansione la preghiamo di passare entro il 6 gennaio a ritirare la sua scopa. È assunta. Auguri. Il telegiornale ha annunciato un improvviso calo delle temperature per la notte dell’Epifania, il mio consiglio attrezzati di una scopa pre-riscaldata. Auguri cara amica Befana. Ho chiesto a Dio l’acqua e mi ha dato il mare gli ho chiesto la luce e mi ha dato il sole gli ho chiesto di conoscere la befana e mi ha dato il tuo nome. Quindi, auguri. Befana, befanina la tua attesa è vicina un bravo bambino sono stato tanti dolcetti nella mia calza dovrai riempire. Auguri Befana Mia. Probabilmente una Befana come te è difficile trovarla. Ovviamente in positivo. Auguri. Visto che non ti ho fatto gli Auguri di Buon Anno e che te la sei presa, rimedio subito facendoti gli Auguri per una dolce Epifania che tutte le feste si porta via. Ciao potresti inviarmi la tua foto con la scopa, i miei parenti non credono che sono amico della Befana. Auguri. Care amiche tutte pronte per la notte del 5 gennaio, sai che bel giretto dovremmo fare per portare dolci e dolcetti ai bravi pargoletti. Ultimi aggiornamenti Ansa: entrato in vigore il decreto sul controllo della velocità riguardante lo spazio aereo. Cara la mia Befana, vai piano sulla tua scopa altrimenti te la sequestrano. Auguri. So che come ogni anno ti aspetti gli auguri da me per oggi, mi dispiace deluderti ma non lo farò, non per scortesia, semplicemente per non distrarti dai tuoi impegni di oggi.

I video divertenti, immagini sexy, gif animate per WhatsApp, Facebook

La tecnologia moderna ha messo a disposizione diversi modi per inviare gli auguri. Le frasi di auguri per la Befana possono quindi essere inviate anche a corredo di video divertenti oppure di immagini sexy, gif animate da condividere su WhatsApp, Facebook così da rendere ancora più semplice la condivisione grazie alla possibilità di utilizzare i social più popolari, oppure inviare i vostri auguri anche tramite sms. Per avere qualche ispirazione per fare i vostri auguri in maniera originale e moderna, utilizzando anche le ultimissime possibilità che la tecnologia mette a disposizione, potete anche cliccare qui e avrete una vasta panoramica sui migliori auguri per la Befana. Buon divertimento e Buona Befana.