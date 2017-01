Auguri Befana ed Epifania 2017 per tutte le donne: frasi, email, sms originali, divertenti, spiritosi, ironici, scherzosi

AGGIORNAMENTO Auguri Epifania ironici, divertenti, tradizionali e spiritosi. Le novità: Stanco dei conformismi? Vuoi rendere unici i tuoi Auguri per la Befana e per l'Epifania? Allora sei al posto giusto perchè qui potrai trovare le frasi gli sms e le email per donne più originali, ironici, divertenti, tradizionali e spiritosi. Avrai solo da scegliere quelle adatte ai tuoi gusti.

La Befana, quella vecchietta mitologica che a bordo di una scopa volante porta doni a tutti i bambini del mondo, ha rappresentato una dolce illusione per diversi anni della fanciullezza. Soprattutto per gli over trenta che non potevano avvalersi, se non in pochissimi casi, anche della piacevole amicizia di Babbo Natale. Altri tempi, altri regali, ma uguali tradizioni. Come fare gli auguri per la Befana e l’Epifania originali, ironici, divertenti, tradizionali e spiritosi dedicando frasi, sms o inviando email alle donne. Una consuetudine che spesso può suscitare qualche risentimento da parte dell’universo femminile, al quale però poi fa piacere restare sempre al centro dell’attenzione.

Auguri della Befana originali e ironici

Se volete avere successo con gli Auguri della Befana seguite i nostri consigli e non resterete delusi. Di seguito troverete una piccola selezione di frasi originali e ironiche che ti consentiranno di svolgere al meglio quest’ultimo rito prima della conclusione delle festività natalizie.

Forse la Befana incontrandoti potrebbe iniziare a piangere. Non ti spaventare. Ha solo paura che tu possa rubarle il posto. Tanti auguri Befana. Mi raccomando ci vediamo al solito posto. Io porterò i dolcetti. Tu porta il resto. Tanti auguri amica mia Befana. Non ti preoccupare per la maschera a te basta indossare il giusto vestito. Per il resto non ti manca niente più. Auguri di Buona Befana. Mi hanno chiesto con chi voglio trascorrere il giorno della Befana. Ovviamente con te ma temo che quel giorno sarai troppo impegnata. Magari rimandiamo. Auguri! Per te il giorno della Befana è tutto l’anno. Auguri. Eri disperata, perché disoccupata. Con il 2017 ti sei tranquillizzata perché il lavoro ti sei trovata. Vai sù, vai giù, sulla scopa ci sei tu. Auguri Befana. Ho sentito dire che per tutto il mese di gennaio le concessionarie offrono incentivi statali per l’acquisto di un nuovo veicolo. Approfitta dell’occasione e affrettati a rottamare la tua vecchia scopa a carbone. Auguri. Caro Babbo Natale quest’anno non sei stato giusto con me. Vorrei per l’anno prossimo… ah scusami ho sbagliato numero. Questo è quello della Befana. Tanti auguri. Complimenti è stata scelta tra migliaia di donne per il suo viso, per il suo aspetto e per il suo portamento. Venga a ritirare il premio: una bellissima scopa. Auguri Befana. Così come per la Festa della Donna io credo non sia giusto che sia celebrata una sola volta l’anno. Anche oggi, ad esempio, perché Befana lo sei tutto l’anno.

Frasi tradizionali e spiritose per donne

Accanto a quelle più originali e divertenti ci sono anche frasi tradizionali e spiritose da potere inviare alle donne in occasione dell’Epifania e dell’arrivo della Befana. Un modo che spesso non viene accolto troppo bene dalle destinatarie di questi messaggi. Ma comunque una consuetudine che si tramanda di anno in anno e un modo spiritoso per dimostrare il proprio affetto per le persone a cui inviamo i nostri auguri.