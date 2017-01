Offerte gennaio 2017 cellulari 3 Italia, Wind, Vodafone, Tim con fusione ufficiale Wind-Tre Italia. Migliori a confronto

AGGIORNAMENTO offerte Gennaio 2017 cellulari 3 Italia, Wind, Tim, Vodafone dopo fusione 3 Italia-Wind: Facciamo il punto sulle offerte migliori ad inizio mese per quanto riguarda i cellulari e le relative tariffe in un mese davvero importante in quanto è iniziata ufficialmente la fusione tra Tim e 3 Italia che porterà diversi cambiamenti per i clienti di 3 Italia e Wind e del mercato in generale.

Naturalmente l'attenzione è tutta su 3 Italia e Wind alla luce della costituzione di una nuova società che li riunisce. Tuttavia i due operatori proporranno per ora tariffe differenti. In ogni caso, è già operativo questo nuovo gestore telefonico nato dalla fusione dei due gruppi e diventato subito il primo operatore mobile italiano con 31 milioni di clienti. "Comincia una grande sfida", ha detto l'amministratore delegato Maximo Ibarra. Wind Tre è pronto a investire nei prossimi anni 7 miliardi di euro in infrastrutture digitali.

3 Italia

Le nuove tariffe base per questo mese di gennaio 2017 sono All-In 400 Smart ovvero 400 minuti, 400 SMS, 4 GB di traffico web a 5 euro al mese e smartphone incluso a partire da 2 euro; All-In Unlimited Smart che comprende illimitati minuti, 400 SMS e 8 GB di traffico web a 10 euro al mese e smartphone incluso a partire da 1 euro; All-In VIP Smart che include minuti illimitati, 300 SMS, 30 GB di traffico web a 15 euro con addebito su carta o 20 euro su credito residuo al mese. Da segnalare anche le opzioni Internet: Super Internet Express ovvero 20 GB di traffico web a 20 euro per 90 giorni; Super Internet Express Large che comprende 50 GB di traffico web a 50 euro per 90 giorni; Super Internet per ricaricabili che include 4 GB di traffico a 5 euro al mese; Super Internet Plus per ricaribili ovvero 3 GB di traffico web a 5 euro al mese; Super Internet per abbonamenti: 3 GB di traffico a 5 euro al mese.

Wind

I pacchetti Wind sono All Inclusive ovvero All Inclusive Music (500 minuti, 500 SMS, 2 GB di traffico web che diventano 3 per gli under 30, musica illimitata con Napster a 16 euro ogni 4 settimane); All Inclusive Movies (500 minuti, 500 SMS, 2 GB di traffico web che diventano 3 per gli under 30, 4 film su Wuaki.tv e un Chromecast gratuito a 16 euro ogni 4 settimane), All Digital (500 minuti, SMS illimitati, 2 GB di traffico web e 3 euro di bonus su Google Play o Windows Store a 14 euro ogni 4 settimane); All Inclusive (500 minuti, 500 SMS e 2 GB di traffico web che diventano 3 per gli under 30 a 12 euro ogni 4 settimane). Le tariffe permettono di scegliere uno dei tre piani di Wind Magnum (GIGA 4, GIGA 10 e GIGA 20 con minuti illimitati verso tutti e al costo rispettivo di 20, 30 e 40 euro al mese) con l'aggiunta gratuita del Google Chromcast.

Tim

Si passa come al solito da Tim Special, Tim Young e Tim 60+. La prima tariffa si declina in Tim Special Voce (500 minuti di chiamate a 10 euro ogni 4 settimane), Tim Special Start (1.000 minuti di chiamate, 2 GB di traffico web in 4G e TimEntertainment per 3 mesi a 20 euro ogni 4 settimane), Tim Special Large (3.000 minuti di chiamate, 3 GB di traffico web in 4G e TimEntertainment per 3 mesi a 30 euro ogni 28 giorni), Tim Special Voce+Dati (500 minuti di chiamate, 2 GB di traffico web in 4G e TimEntertainment per 3 mesi a 15 euro ogni 28 giorni), Tim Special Unlimited ovvero chiamate e SMS senza limiti verso tutti i numeri mobile italiani, 6 GB di traffico web in 4G, 250 minuti di chiamate verso Europa e Stati Uniti, TimMusic per 6 mesi, 10 GB di spazio su TimCloud a 40 euro 28 giorni.

Tim Young è la tariffa per chi ha meno di 30 anni ed è strutturata in Tim Young Junior (60 minuti di chiamate, chiamate illimitate verso un numero Tim, 60 SMS e 500 MB di traffico web a 8 euro al mese), Tim Young&Music Digital (1.000 SMS, 3 GB di traffico web in 4G, TimMusic incluso a 9 euro ogni 4 settimane), Tim Young&Music Full (500 minuti, 500 SMS, 3 GB di traffico web in 4G e TimMusic a 15 euro ogni 4 settimane), Tim Young&Music Full Digital (500 minuti di chiamate, 1.000 SMS, 3 GB di traffico web in 4G e TimMusic incluso a 12 euro ogni 4 settimane), Tim Young Junior Pack (60 minuti, chiamate illimitate verso un numero Tim, 1 GB di traffico web e 60 SMS verso tutti con TimGames Junior a 60 euro ogni 12 mesi).

Per chi ha più di 60 anni c'è infine Tim 60+: 400 minuti verso tutti, assistenza telefonica 24 ore su 24, 1 GB 4G e TimEntertainment per tre mesi. L'impegno di spesa è di 12 euro ogni 4 settimane.

Vodafone

In vetrina ci sono Red Start che comprende 4 GB di traffico dati in 4G a 39 euro 28 giorni e Red Maxi che prevede 8 GB di traffico dati in 4G a 49 euro ogni 28 giorni.