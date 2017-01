Epifania Origine e Auguri Befana 2017 con video, frasi, foto da inviare con sms cellulare, Whatsapp, Instagram, Messenger,Facebook

AGGIORNAMENTO News sulle origini dell’Epifania e ultime frasi, video e foto da inviare: Se sei curioso e appassionato di storia e tradizione questo articolo fa per te. Oltre alle ultime frasi, video e immagini di Auguri per la Befana da condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, troverai anche una breve ma approfondita sezione sulle origini dell’Epifania

“Rivelazione”. Questo il significato di Epifania, parola che deriva dal greco “epiphàneia”, cioè “apparizione” o “rivelazione” appunto con la quale si indica quella festa cristiana che celebra la rivelazione ai Re Magi e a tutta l’umanità della natura divina di Gesù Cristo, il figlio di Dio. L’origine dell’Epifania affonda le radici molto indietro nel tempo. Già a partire dal secondo secolo dopo Cristo, a quanto pare, la setta degli gnostici basilidiani ricordava in questo giorno il battesimo che Gesù ricevette al fiume Giordano da Giovanni Battista. Eliminate le sfumature gnostiche dall’ortodossia della Chiesa d’Oriente, il sei gennaio fu istituita la Festa dell’Epifania. Fu solo a partire dal quarto secolo che la diffusione di questa festa toccò anche l’Occidente, e fu adottata anche dalla Chiesa di Roma nel V secolo. L’Epifania rappresenta una festa molto sentita in Italia con riti e tradizioni popolari che affondano le proprie radici nei secoli passati. Ogni regione può vantare leggende e usanze di varia origine ma la figura più famosa che incarna soprattutto per i più piccini il vero senso di questa giornata è quella della Befana, la vecchietta che durante l’anno abita in luoghi misteriosi e che a cavallo di una scopa magica porta i regali ai bambini durante la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Alzi la mano chi non ha mai preparato un bicchiere di vino o un piatto di pasta per accogliere la povera vecchietta che, sfidando il freddo polare della notte, si cala, quando è possibile attraverso il camino. Oppure dalle cappe degli appartamenti moderni, consegnando i doni e dolciumi che tira fuori dal suo sacco gigante ai bambini che hanno fatto i bravi nel corso dell’anno appena concluso e carbone invece a quelli che sono stati cattivi. L’usanza della Befana è molto sentita a Roma, dove sembra che la sua residenza sia fissata sui tetti dei palazzi di piazza Navona, che si riempie di Befane festanti e che si fanno fotografare (selfie?) con i bambini magarip per vendere qualche giocattolo. Alcuni ritengono sia la personificazione di Madre Natura, e i doni potrebbero simboleggiare i semi da cui rinascerà bambina.

Auguri Befana, frasi da inviare

Qui di seguito vi proponiamo un assaggio di Auguri per la Befana da inviare attraverso frasi divertenti ed originali. Leggete e prendetene spunto. Non ve ne pentirete.

La befana è ormai vecchia e sorda e può anche fare tardi, però non ha perso l’abitudine di lasciare tanti doni alle persone buone. A te cosa porterà, doni o carbone? Auguri Vendo ultimo modello di scopa volante con specchietti retrovisore, navigatore satellitare incluso e climatizzatore di serie. Prezzo interessantissimo. Se ti interessa fammi un fischio. Buona Befana. L’Epifania tutte le feste porta via ma non il mio amore per te. Sarò sempre legato a te e ti voglio amare per tutta la vita. Auguri Potresti darmi una tua fotografia che devo dimostrare ad alcuni amici che la befana esiste ed è una mia stretta conoscenza? Auguri La figlia della befana chiese alla madre perché fossero così brutte. La madre befana rispose che non erano certamente le più brutte in circolazione. Bastava vedere chi sta leggendo adesso questo messaggio. Buona Befana. Non ti arrabbiare con me se ti ho rubato la scopa. Se ti serviva per volare per portare i regali ai bambini bastava che me la chiedevi e te l’avrei prestata. Auguri Befana! Eri disperata, perché disoccupata. Con il 2017 ti sei tranquillizzata perché finalmente un’occupazione ti sei trovata. Vai su, vai giù, sulla scopa ci sei tu. Auguri befana. Quest’anno la Befana è alla moda, ma dal suo stile non si schioda, ha le toppe sul vestito e le scarpe infradito, ma a dispetto della crisi elargisce mille sorrisi, perché i bimbi sian contenti anche in questi tempi di stenti. E per questo, amica mia, grazie a te e Buon Epifania. Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle. Poi guardando meglio ho visto te; mi spieghi dove andavi su quella scopa? Sei sempre in anticipo. Non ci credo in Babbo Natale. La Befana mi ha detto che non esiste. Auguri

Video e foto per sms, Whatsapp, Facebook, Instagram e Messenger

Un’altra tendenza sempre più in voga tra i giovani e meno giovani è quello di utilizzere, da soli o in compagnia di frasi video e foto da inviare attraverso sms, Whatsapp, Facebook, Instagram e Messenger così da rendere ancora più semplice la loro diffusione grazie all’istantaneità che è una delle caratteristiche principali di questi veicoli. E in un mondo che viaggia alla velocità della luce questa modalità sembra la più coerente. Per avere qualche ispirazione per fare i vostri auguri in maniera originale e moderna potete anche cliccare qui e avrete una vasta panoramica sui migliori auguri per la Befana.