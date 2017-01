Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Gentiloni, Orfini, Mattarella

Ci sono due piani di letture sulle novità per le pensioni, le loro prospettive e cosa può realmente cambiare e migliorare. Il primo è quello che fa riferimento al breve periodo ovvero alle ultime notizie pensioni, in base alle quali manca un nuovo progetto di revisione delle regole sulla previdenza. In buona sostanza nei prossimi mesi non si andrà al di là dello scioglimento dei nodi relativi alle questioni rimaste in sospeso e riconducibili soprattutto alle mini pensioni, con o senza oneri. Poi c'è il secondo piano di lettura delle prospettive relative alle novità per le pensioni e in questo caso lo sguardo va ben oltre le scadenze del breve periodo e fissa una possibile nuova chiamate alle urne come spartiacque per un nuove periodo di promesse e di azioni sulle pensioni. In pratica tutto potrebbe cambiare, perfino le basi dell'attuale sistema previdenziale.

Novità per le pensioni secondo Gentiloni

C'era molta attesa per la conferenza di fine anno del nuovo presidente del Consiglio. Non tanto per il tradizionale scambio di auguri e di certo non per tracciare un bilancio dell'azione della nuova maggioranza, inevitabilmente pari a zero. Quanto piuttosto per le prospettive programmatiche indicate e per i riferimenti alle novità per le pensioni. Ebbene, sotto quest'ultimo aspetto, Paolo Gentiloni non ha fatto alcun cenno, ma è stato interessante rilevare come non ha tirato in ballo neanche il taglio delle imposte, altro cavallo di battaglia della precedente maggioranza, da cui dipendevano eventualmente altri passaggi strategici. Di conseguenza, anche se ha parlato dell'importanza del sostegno delle classi sociali più deboli, di solidarietà e dell'aiuto alle aree svantaggiate, le prospettive sulle pensioni rimangono una incognita.

Ultime notizie pensioni: l'accelerata di Orfini

La posizione del presidente del Partito democratico è andata controcorrente rispetto al sentire generale ovvero alle recenti prese di posizione di molti leader politici e in qualche modo si ricollega alle ultime notizie pensioni. In pratica mentre lo spettro (o l'opportunità) delle novità per le pensioni sembrava allontanarsi almeno nella prima parte del 2017, ecco che l'esponente del principale partito della maggioranza ha auspicato la definizione di una tabella di marcia e di una proposta programmatica, comprendente anche le novità per le pensioni, per consentire di andare alle urne già a giugno. E come anticipato, le elezioni farebbero saltare il banco e rimettere tutto in discussione.

Pensioni ed elezioni: il freno di Mattarella

Sono tante, tantissime le questioni e i temi chiave affrontati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno. In qualche modo sono tante le affinità con quanto affermato dal capo della maggioranza. Ha dato largo spazio all'importanza dell'aiuto e della solidarietà, agli aspetti sociali oltre a quelli economici, ma è mancato un riferimento diretto alle novità per le pensioni. Prima ancora delle elezioni, infine, ha ribadito la necessità di riscrivere la legge elettorale.