Frasi, immagini Auguri Befana 2017 video, foto, sms, WhatsApp, frasi, Facebook. Più belli, ironici, simpatici dove trovare

Da una festività all'altra è già tempo di pensare all'Epifania ovvero ai migliori siti con i suggerimenti più indovinati per augurare buona Befana 2017. E così come è accaduto con i precedenti appuntamenti di fine e inizio anno, anche in questo caso non è affatto difficile riuscire a individuare la proposta più adatta ovvero quella in grado di sorprendere amici e parenti per originalità e simpatia. Non dimentichiamoci però che la giornata del 6 gennaio è tradizionale dai due volti. Il primo è quello più propriamente religioso perché in fin dei conti il vero significato dell'Epifania affonda nella tradizione. Il secondo è decisamente più scherzoso e ironico e tira il ballo la figura della Befana così come è rappresentata nell'immaginario comune: una vecchietta un po' bruttina che solca il cielo a bordo di una scopa distribuendo dolci o carbone.

Frasi Auguri Befana 2017 divertenti e simpatici

E così si celebra venerdì la Befana 2017. Si tratta di un'occasione supplementare per esprimere gli auguri con vicinanza e simpatia ad amici, familiari, figli e nipotini. Tra frasi e citazioni d'autore, poesie e messaggi in rima, il web è il luogo ideale dove cercare nuovi spunti, idee e suggerimenti. Con pochi click è possibile individuare la frase giusta, originale o divertente, da inviare con un messaggio sul cellulare, via WhatsApp, da pubblicare sulla bacheca personale Facebook o da spedire via posta elettronica. Di siti aggiornati anche per questa ricorrenza speciale c'è solo l'imbarazzo della scelta. E il suggerimento è proprio quello di andare al di là delle classiche soluzioni e di andare a pescare anche tra le frasi suggerite dagli stessi utenti così si ha la certezza di inviare qualcosa di realmente originale.

Immagini Auguri Befana originali

Laddove non arrivano le parole ci pensano le immagini e le foto ad augurare una Buona Befana. Decidendo di andare alla ricerca della soluzioni più originali, un primo suggerimento è di consultare il sito 123greetings.com. Ci sono immagini elaborate e più semplice per tutti i gusti e sarà difficile non trovare qualcosa che fa al caso proprio. Non mancano poi le opportunità di invio di una cartolina elettronica per esprimere la propria ironia in maniera virtuale. Il funzionamento dei vari portali è sempre piuttosto simile: basta scegliere l'immagine e indicare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario. Oltre che sulla bacheca, le parole e le immagini possono essere spedite con un messaggio di posta elettronica.

Auguri Befana con video per amici

A chiudere il pacchetto dei modi con cui fare gli auguri di Buona Befana 2017 ci sono i video. Divertenti e originali, sono facilmente gestibile e inviabili anche via WhatsApp così da facilitare la diffusione. Una prima collezione di filmati si trova sul sul portale it.videoblocks.com. E naturalmente sulle piattaforme di condivisione per eccellenza, YouTube e DailyMotion, con una semplice ricerca con le giuste parole chiave, i risultati saranno sorprendenti e di certo apprezzabili.