Frasi Auguri Befana 2017, video e foto, calendario prossimi saldi e Feste, vacanze, Ponti nel 2017

Questo di gennaio è come da tradizione un mese molto carico di novità. Da una parte ci sono le feste annunciate, come quella della Befana 2017 rispetto a cui si va costantemente alla ricerca di frasi, video e foto con cui fare gli auguri in maniera originale e simpatica. Dall'altra ci sono le festività annunciate ovvero le vacanze e i ponti che il nuovo anno porta con sé. E come vedremo a breve, sono tante le opportunità per chi è alla ricerca di break e fughe dalla città. Nel mezzo ci sono i saldi invernali, quelli che puntuali si presentano ogni anno. E come al solito è caccia all'ultimo sconto e alla migliore offerta per riuscire a portare a casa a prezzo scontato quell'oggetto così tanto desiderato ma troppo costoso per il budget a disposizione.

Auguri Befana originali e ironici: frasi, video e foto

Venerdì 6 gennaio 2017 si celebra dunque la Befana, un altro evento caratterizzato dal solito forsennato giro di auguri tra frasi, foto e video. Anche per questa attesa ricorrenza, il web è il luogo più adatto per trovare le parole giuste o le soluzioni più ironiche e simpatiche per sorprendere amici, familiari, parenti e colleghi di lavoro. Basta dare un'occhiata ai tanti siti realizzati per l'occasione, ma anche alle più frequentate piattaforme per la condivisione di filmati, DailyMotion e YouTube, per rendersene conto. Da quelli religiosi a quelle divertenti, da quelli poetici a quelli ironici: c'è solo l'imbarazzo della scelta. Messaggi e frasi così come video e immagini possono essere inviati sia con un messaggio sul cellulare sia via posta elettronica sia con WhatsApp e naturalmente con Facebook. Molte delle proposte sono fornite dagli stessi utenti e ci sono portali che, per ciascuna di esse, conteggiano il numero delle volte in cui è stata dedicata.

Calendario saldi

Sono stimati in 175 euro a famiglia la spesa media di ciascuna famiglia italiana in occasione dei saldi. Ma qual è il calendario di questo 2017? Prendendo come riferimento giovedì 5 gennaio come giorno di avvio, quelli di chiusura sono: Abruzzo 5 marzo, Basilicata 1 marzo, Calabria 28 febbraio, Campania 2 aprile, Emilia Romagna 5 marzo, Friuli Venezia Giulia 31 marzo, Lazio 15 febbraio, Liguria 18 febbraio, Lombardia 5 marzo, Marche 1 marzo, Molise 5 marzo, Piemonte 28 febbraio, Puglia 28 febbraio, Sardegna 5 marzo, Sicilia 15 marzo, Toscana 5 marzo, Umbria 5 marzo, Valle D'Aosta 31 marzo, Veneto 28 febbraio, Provincia di Trento 5 marzo, Provincia di Bolzano 18 febbraio.

Vacanze e ponti nel 2017

Questo che è appena iniziato è dunque un anno favorevole sotto il profilo di mini vacanze e ponti. Messa alla spalle la Befana, sabato è in calendario la Festa del Tricolore ovvero la giornata nazionale italiana per la celebrazione della bandiera nazionale. Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'olocausto. Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino. Il 28 febbraio è il martedì grasso di Carnevale. Il 16 aprile si celebra la Pasqua seguita il giorno successivo dalla pasquetta. Il 25 aprile, anniversario della Liberazione, cade in questo 2017 di martedì, mentre il primo maggio, festa dei lavoratori, è un lunedì) con festa dei lavoratori. L'11 maggio è la festa della mamma, il 2 giugno (venerdì) la festa della Repubblica italiana e il 4 giugno la domenica di Pentecoste. Ferragosto sarà un martedì, ognissanti un mercoledì. L'8 dicembre. giorno dell'Immacolata concezione, è un venerdì.

