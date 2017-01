Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 attese e prospettive per gennaio

C'è più di una novità da mettere in conto per le pensioni già nei prossimi 12 mesi. O almeno, come dimostrato le ultime notizie pensioni, sono tanti i fronti di discussioni da seguire con attenzione. Quando si parla di pensioni, infatti, gli interessi sono di più tipi. Ci sono quelli sociali per via della richiesta di un numero sempre maggiore di lavoratori di smettere anzitempo ma impossibilitati a farlo per via della rigidità delle norme dell'attuale impianto previdenziale. Ci sono quelli economici, considerando la pressione dell'associazione degli industriali a favorire un ricambio generazionale per il rilancio di produttività e competitività. E ovviamente ci sono quelli politici perché pensionati e lavoratori rappresentano un serbatoio di voti a cui nessuna forza politica intende rinunciare.

Novità per le pensioni: quale strategia?

Sarà per il poco tempo avuto a disposizione, ma dalla nuova maggioranza non sono arrivati segnali di vita sulle novità per le pensioni. Anche dalla conferenza di fine anno, il nuovo capo della maggioranza non ha speso una sola parola, a riprova di come evidentemente non esiste una strategia né nel breve periodo ovvero per i prossimi 5-6 mesi e né nel medio periodo, fino alla ipotetica scadenza naturale della legislatura nel 2018. E dirla tutta, anche le ultime notizie pensioni che arrivano dall'Istituto nazionale della previdenza sociale non sono di segno così positivo. All'attivismo politico, sia sul versante della riorganizzazione e sia della della proposizione di nuove idee, è seguita una fase di ordinaria amministrazione, forse dovuta a contrasti politici. A oggi si attende una nuova preziosa spinta sulle pensioni.

Ultime notizie pensioni dalle aule dei tribunali?

Possono poi arrivare dalle aule dei tribunale interessanti novità e ultime notizie preziose sulle pensioni. In particolare è l'Alta Corte che è chiamata prima a valutare l'ammissibilità della richiesta del voto popolare su alcune norme dell'occupazione - ripristino dell'articolo 18, voucher e nuovo codice degli appalti - e quindi la legge elettorale. Se nel primo caso appaiono evidenti i riflessi sulle pensioni, nel secondo si tratta di un passaggio propedeutico all'individuazione di un eventuale voto prima della fine naturale della legislatura. E si sa, le elezioni portano con sé la messa in discussione di tutti gli aspetti chiave della politica italiana, compreso quello delle novità per le pensioni.

Decreto omnibus e oltre

Se dal punto di vista politico restano da capire i margini di intervento per le novità sulle pensioni sul decreto omnibus, un altro passaggio tecnico-politico sulle pensioni è quello della scrittura degli attesi decreti della presidenza del Consiglio a completamento del piano previdenza. In particolare restano da definire molti dettagli sulle mini pensioni che entreranno in vigore nell'ordinamento previdenziale solo nel mese di maggio. Ma tutti i particolari dovranno essere stabiliti già nell'arco di poche settimane, meglio se entro la fine del mese di gennaio.