Calciomercato Gennaio 2017 oggi martedì 3 gennaio ultime notizie Milan, Juventus, Inter, Napoli,Torino in attesa streaming partite

AGGIORNAMENTO Calciomercato oggi martedì 3 Gennaio 2017 Milan, Napoli, Juventus, Torino, Inter in attesa partite streaming: Luiz Gustavo non convince fino in fondo la Juventus e ci sarebbe anche l'Inter (ma anch'essa poco decisa) vista la prima parte di stagione. A questo punto si sta ragionando sempre di più sul già preso Rodrigo Bentancur presunta stella del calcio sudamericano di portarlo da subito in Italia. Anche perchè potrebbe giocare la Champions League

Le feste natalizie sono finite e il campionato è pronto a riaprire i battenti per quella che sarà l’ultimo appuntamento del girone di andata. La diciannovesima giornata propone sfide interessanti, visibili anche in streaming in maniera del tutto legale su alcuni siti stranieri che hanno acquistato i diritti del campionato italiano all’estero come Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RTL, ORF, ancora più interessanti grazie alle novità del mercato di riparazione invernale. L’opportunità per le squadre di sfoggiare i nuovi acquisti. Vediamo più da vicino le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calciomercato delle principali squadre italiane. Come Napoli, Inter, Milan, Juventus si stanno muovendo in questa sessione di mercato e questo come influirà sulle prossime partite.

Calciomercato novità Napoli in attesa di Napoli-Sampdoria

Gli azzurri guidati da Sarri ospiteranno la Sampdoria nell’anticipo di sabato sera. Il Napoli ha acquistato dal Genoa l’attaccante Leonardo Pavoletti che va a colmare il buco lasciato in attacco dall’infortunato Milik e mai realmente riempito da Gabbiadini che, tatticamente, non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio nel modulo del tecnico toscano. Il Napoli ha comprato anche un altro attaccante, il giovanissimo Leandrinho, classe ‘98, che dovrebbe offrire maggiori sicurezze anche in ottica futura. Inoltre, alcune indiscrezioni rilanciano l’idea che lo stesso Gabbiadini, dato sicuramente per partente, potrebbe restare ancora in squadra almeno fino alla fine della stagione, per permettere a Pavoletti di integrarsi al meglio e non dare troppa fretta al rientrante Milik. Insomma, se prima c’era un'emergenza in attacco, le novità di calciomercato in casa Napoli in attesa di Napoli-Sampdoria sembrano aver colmato abbondantemente ogni lacuna offensiva.

Calciomercato novità Inter in attesa di Udinese-Inter

In attesa di Udinese-Inter, lunch match di domenica, i nerazzurri sono molto attivi sul calciomercato e stanno portando a compimento importanti manovre di mercato. Lucas Leiva sembra sempre più vicino e a centrocampo la squadra meneghina ha già preso Gagliardini, giovane fenomeno in forza all’Atalanta che si è già trasferito all’ombra della Madonnina per circa 25 milioni di euro. Anche sul fronte cessioni l’Inter sembra particolarmente attiva: Felipe Melo sembra destinato ad accasarsi al Palmeiras, mentre Santon e Andreolli sono corteggiati dalla Sampdoria. La sensazione, pur considerando il fatto che Lucas Leiva può giocare anche da difensore centrale, è che l’Inter farà qualche importante operazione di mercato proprio per rinforzare la retroguardia, vero tallone d’Achille dei nerazzurri.

Calciomercato novità Milan in attesa di Milan-Cagliari

Novità di calciomercato anche per il Milan in attesa di Milan-Cagliari. Alle 18 di domenica sarà il Milan di Montella a calcare nuovamente il terreno di gioco ospiterando il Cagliari. Per quanto riguarda il mercato in casa Milan, i rossoneri sembrano per adesso più intenzionati a cedere le pedine che non si sono integrate nello scacchiere rossonero piuttosto che fare nuovi acquisti. Il tecnico Montella sta valorizzando benissimo i tanti giovani della cantera rossonera e non si registrano particolari operazioni di mercato in entrata. In uscita, invece, potrebbero salutare San Siro Honda, Luiz Adriano, Vangioni, Ely, Gabriel e, udite udite, persino Bacca.

Calciomercato novità Juventus in attesa di Juventus-Bologna

Anche la Juventus in attesa di Juventus-Bologna riserva importanti novità di calciomercato come ormai ha abituato da qualche anno a questa parte. La squadra bianconera ha ufficializzato l’acquisto di Rincon, il centrocampista tuttofare del Genoa, ma ha perso il sogno Witsel che sembrava cosa sicura fino a poche settimane fa e invece ha preferito salutare l’Europa e volare in Cina. L’acquisto di Rincon sembra risanare soltanto in parte il grosso buco che la Juventus ha a centrocampo: considerando che Lemina e Asamoah partiranno per la Coppa d’Africa e che Hernanes è già con la valigia in mano, anche a livello numerico la squadra di Allegri necessiterebbe di un altro giocatore. Il diesse Marotta sarebbe interessato a Luiz Gustavo del Wolfsburg, il centrocampista brasiliano avrebbe già espresso il suo parere favorevole, si attendono sviluppi.