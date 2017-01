Auguri Befana dedicati ad amiche, amici, moglie, fidanzata, zia, colleghe video personalizzabili, cartoline, immagini

Bisogna prendere una decisione in vista della Befana 2017: meglio fare gli auguri in maniera simpatica e divertente oppure scegliere un tono religioso valorizzando così il significato dell'Epifania? Quindi occorre fare una seconda scelta: in che modo fare gli auguri: con una bella frase ovvero con un messaggio, una citazione d'autore, una poesia in rima o una battuta? Oppure meglio una soluzione d'impatto come una immagine della vecchietta più famosa del mondo che sorvola i cieli di mezzo mondo o una foto personalizzata? In aggiunta, ricordiamo, ci sono anche i video e le cartoline digitali? E infine, in che modo inviare gli auguri. Ai tradizionali SMS tutto testo o ai messaggi di posta elettronica, non immediati, si sono affiancate la comunicazione più rapida con WhatsApp e quella planetaria via Facebook. A voi la scelta.

Auguri Befana per amici e parenti

Venerdì si celebra dunque l'Epifania o la Befana e si pone il solito dilemma: quali sono le parole più simpatiche e originali per fare gli auguri con un SMS sul cellulare o con un rapido messaggio via WhatsApp? Internet è come al solito il posto migliore per trovare risorse valide per ogni esigenza. Basta consultare una delle tante piattaforme web, da cui estrapoliamo queste due simpatiche proposte da poter riciclare:

Ciao bella... Volevo dirti che nel negozio vicino a casa mia ci sono già i saldi! Ti conviene fare un salto in questi giorni per trovare la scelta. Costa tutto poco: la scopa volante solo 5 euro, 3 scope a 10 euro e poi vendono anche le scarpe, così finalmente butti quelle rotte dell'anno scorso... E poi c’è anche la dentiera a 15 euro... rimettiti in forma per il 6 gennaio!

Hai preparato i piani di volo? Hai i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti ricordo i tuoi doveri, ma ad una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria! A questa notte!

Migliori video e immagini per la Befana

Anche fare gli auguri con una foto o un video per la Befana 2017 è molto semplice se si conoscono i siti web da consultare. Tra i tanti, è sempre una buona idea dare un'occhiata a jibjab.com. Si tratta del noto portale che permette di creare divertenti video personalizzati a suon di musica e di balletti scatenati con la propria faccia e quelle dei nostri amici e parenti. Ovviamente non poteva mancare una soluzione ad hoc per la Befana. Immagini e filmati a suon di musica si trovano anche su addisvideo.net: facile da utilizzare e con le risorse di immediata fruizione e condivisione.

Cartoline elettroniche per auguri Befana

Sempre molto gradite da chi le riceve, ci sono le cartoline cartoline elettroniche per fare gli auguri di Buona Befana in vista dell'appuntamento del 6 gennaio. E anche sotto questo versante non mancano quei siti in grado di distinguersi per originalità. Per esempio, chi ha mai consultato il portale kisseo.com? Anche se è in lingua inglese è comunque facilmente fruibile perché è organizzato in categorie, tra cui quella relativa all'Epifania. E poi, dettaglio non da poco, l'intero servizio è completamente gratuito: è sufficiente indicare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario e pochi altri dettagli per vedere recapitata la card.