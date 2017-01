Naspi 2017: come funziona, requisiti, quando e come fare domanda INPS

Il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro introdotta dal Governo Renzi, ha provocato un vero e proprio terremoto. Tante le novità importanti anche per quel che riguarda un aspetto non secondario che vive di riflesso rispetto a chi continua a svolgere regolarmente la sua occupazione. Si tratta del sostegno al reddito dei lavoratori che, involontariamente, hanno perso il loro posto che lo Stato deve garantire per evitare che persone rimangano senza fonti di sostentamento. Una peculiarità del nuovo modo di intendere il mercato del lavoro nel quale il tanto decantato posto fisso ormai rappresenta una chimera, mentre prende sempre più piede il concetto di flessibilità che prevede alcuni periodi di inattività tra la fine di un’occupazione e l’inizio di un’altra. È proprio in questo lasso di tempo che lo Stato deve provvedere al sostentamento di questi lavoratori attraverso gli ammortizzatori sociali. Per quelli che vogliono conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla Naspi 2017, non è sempre facile reperire le giuste informazioni visto che si tratta di una materia in continua evoluzione. Ecco perché abbiamo pensato di spiegare nella maniera più chiara ed approfondita possibile come funziona l’indennità di disoccupazione, quali sono i requisiti necessari ed infine quando e come fare domanda all’Inps. Se avete dubbi o interrogativi ancora irrisolti leggete questo articolo.

Naspi 2017, per chi è prevista e come funziona

Dal primo gennaio la tanto discussa riforma Fornero è entrata ufficialmente in vigore e ha iniziato a far sentire i suoi effetti nel mondo del lavorato. La Naspi, l’assegno unico di disoccupazione è prevista per i lavoratori che hanno perso senza alcuna responsabilità a loro imputabile, cioè non per cause che possono essere fatte risalire a una responsabilità diretta, la propria occupazione. Il sussidio può essere richiesto dopo aver svolto almeno tre mesi di lavoro, e si configura, in maniera diversa rispetto al passato, come una forma universale di garanzia valida per tutti i lavoratori dipendenti. Rispetto al passato sono state introdotte alcune novità di rilievo. Ad esempio apprendisti, soci di cooperative che sono regolati da un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa stessa, gli artisti con posizione di lavoratori subordinati e i dipendenti della pubblica amministrazione che non godono di un contratto a tempo indeterminato. Ecco come funziona oggi. Una delle principali differenze con la vecchia Aspi, consiste nell’abbattimento di alcune barriere di ingresso di un certo rilievo come la necessità contributi da almeno due anni e di aver lavorato negli ultimi 12 mesi. Per quella che era chiamata invece mini Aspi servivano almeno 13 settimane di contribuzione durante l’ultimo anno di lavoro.

Disoccupati, requisiti per accedere agli ammortizzatori

Non tutti possono avere accesso a questa tipologia di ammortizzatori sociali, ma è necessario possedere alcuni particolari requisiti per accedere agli ammortizzatori. Quello della condizionalità, cioè della regolare partecipazione alle politiche attive proposte dai Servizi per l’impiego, di trovarsi nella condizione di disoccupato in grado di dimostrare di possedere contributi per almeno tredici settimane nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro e di aver svolto almeno trenta giornate di lavoro effettivo durante l’anno precedente al periodo di disoccupazione. In sostanza, un periodo di dodici mesi.

Naspi quando e come fare domanda all’Inps

Per fare domanda all’Inps si possono seguire diverse strade. La più semplice e veloce è quella di collegarsi al sito dell’Inps (www.inps.it) e utilizzando il Pin in proprio possesso, accedere all’apposita sezione nella quale si potrà compiere l’operazione seguendo il percorso guidato. Un’altra possibilità potrebbe essere quella di usufruire della collaborazione di un Patronato che, per legge, offre assistenza gratuita su questa materia. Infine si può puntare sui servizi del Contact Center Multicanale Inps Inail, telefonando da rete fissa al numero gratuito 803164 oppure allo 06164164 utilizzando anche un telefono mobile, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.