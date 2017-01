Tanti Auguri Befana che non sei altro con immagini, video, frasi inedite, originali, simpatiche, divertenti

AGGIORNAMENTO Frasi, video, immagini, sms originali, le novità per gli Auguri della Befana: Lasciati tentare dalle ultime novità in merito agli Auguri della Befana. Oltre ai video, alle immagini più inedite e divertenti anche una sezione con le ultimissime frasi. Eccone alcune scelte appositamente per te:

Hai fatto tanto il cattivo che stanotte la Befana ti porterà tanto di quel carbone che ci potrai fare un delizioso barbecue. Sono contento, stanotte arriva la Befana. Stavolta parlo di quella vera, non di tua sorella. Scusa, non ci avevo pensato. Avrei dovuto regalarti una scopa nuova. Non deve essere facile fare tutti quei regali sempre con la stessa scopa da anni.

Quando si avvicina il giorno della Befana si respira sempre aria di simpatia e di divertimento. Si tratta di una ricorrenza che, puntuale ogni anno, si presenta il 6 gennaio. E anche questa volta non vuole essere da meno, indipendentemente da tutti e da tutto. Lo stesso atteggiamento si riscontra anche nei modi per fare gli auguri, sempre ironici e scanzonati e sempre tesi ad apostrofare chi ci sta vicino come una vecchia e antipatica Befana. Naturalmente non è così, o almeno ci auguriamo, ma almeno una volta all'anno ogni genere di ironia è consentita. Naturalmente non va dimenticato, come emerge dalle tante risorse presenti sul web tra messaggi di incoraggiamento, video e immagini, come quella del 6 gennaio è innanzitutto la giornata dell'Epifania, dal profondo significato religioso. I re Magi dicono qualcosa?

Auguri Befana con frasi divertenti

Ancora pochi giorni di attesa prima della Befana 2017, che come da tradizione segue le festività di Natale e di anno. Come ogni volta, l'appuntamento è per la giornata del 6 gennaio. Per trovare la parole originali per fare gli auguri, il web viene come sempre in soccorso. I siti da consultare per la Festa del Papà sono tanti e ognuno di loro offre proposte differenti: qualcuna è più ironica, qualche altra più tradizionale. Sono decine i portali che mettono in mostra centinaia tra aforismi, citazioni e frasi sulla figura della Befana o sul significato dell'Epifania. Un esempio?

e tu fossi la befana vorrei essere la tua scopa per stare stretta a te,vorrei essere il tuo cappello per avere la tua testa sul mio cuore, vorrei essere una stella che quando passi ti dice quanto sei bella, vorrei essere il dolce carbone che porti con te nel tuo saccone, vorrei essere il regalo più bello per farti felice, vorrei essere un angelo per volarti vicino, ma è tutto il giorno che vai avanti e indietro nei miei pensieri! Con sta scopa e hai pulito tutte le mie speranze... Buona befana!

Video ironici per gli auguri Befana

Sfruttare le nuove tecnologie significa anche saper sfruttare i vari WhatsApp, Facebook e Twitter per la condivisione in tempo reale dei messaggi di auguri per la Befana 2017. E in questo caso, alle frasi possono essere affiancati video ironici di durata variabile. Oltre a YouTube e DailyMotion, su cui sono caricati molti filmati relativi alla tradizione tutta italiana della vecchia che gira a bordo di una scopa per consegnare caramelle e dolciumi ai più buoni e carbone ai più cattivelli, altre piattaforme consultabili sono videoblocks.com e addisvideo.net, in cui i video hanno un carattere più tradizionale che si rifà alla storia religiosa dei re Magi.

Befana 2017: immagini simpatiche

Allo stesso modo dei video, anche le immagini con la raffigurazione della Befana rappresentano un modo efficace per fare gli auguri. Provando a spulciare tra i siti più completi e interessanti, meritano senza dubbio una citazione 123greetings.com e kisseo.com proprio per la facilità con cui è possibile raggiungere via web amici e parenti, colleghi di lavoro e familiari. Basta un click o un tap da cellulare e tablet.