Frasi Auguri Befana 2017: 10 frasi ironiche, 10 frasi cattivelle, 10 frasi simpatiche, 10 frasi divertenti

Manca ormai soltanto l’ultimo scoglio, e poi possiamo dire ufficialmente addio anche a queste feste di Natale. Il 6 gennaio sarà la volta della Befana, una festa molto gradita da grandi e bambini in quanto, pur non essendo particolarmente impegnativa, regala sempre tanti cioccolatini e dolciumi che fanno sempre piacere. Dicevamo che si tratta di una festa molto impegnativa, dal momento che non sarà necessario fare cene in onore dell’Epifania e anche il culto del regalo è totalmente arbitrario, nella maggior parte dei casi, infatti, una calza ricca di dolci e dolcetti sarà un gesto più che sufficiente per dimostrare l’affetto alle persone a noi più care, magari accompagnato da un simpatico biglietto d’auguri. Ed ecco allora un piccolo prontuario di frasi di auguri che possono cavarsi dagli impicci quando il dito si agita sullo smartphone senza mai schiacciare un tasto.

Auguri Befana, dieci frasi ironiche

Se per fare gli Auguri per la Befana decidete di utilizzare un registro simpatico, coscienti che, evidentemente le destinatarie degli auguri sapranno stare allo scherzo, ecco un assaggio di dieci frasi ironiche.

Il cielo ieri notte era limpido, poi una sagoma a bordo di una scopa ha coperto le stelle: eri tu? Dove stavi andando? Auguri di buona Befana? Fai attenzione! Ieri al meteo hanno detto che la notte della Befana ci sarà un forte abbassamento delle temperature: stai attenta, copriti bene quando cominci a fare il giro con la scopa. Ma che strano... ero sicuro che la Befana arrivasse nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, e invece eccoti qua, in pieno giorno e senza neanche la scopa! Almeno la notte della Befana non avrai bisogno di travestirti: sei già perfetta così come sei. Tutto bene? Al telegiornale hanno detto che un aereo si è scontrato su una signora a bordo di una scopa. Non farmi stare in pensiero, tanti auguri di buona Befana. Non deve sembrarti strano se la Befana quando ti incontra ti abbraccia e si mette a piangere, non è così facile trovare il proprio sosia. A casa mia ho una collezione di befane nel mio armadietto. Perché non vieni così la completo? Ehi, ancora non ho capito perché mi hai rubato la scopa e te nei andata in giro da sola di notte. La prossima volta basta che me la chiedi, te l’avrei prestata volentieri. Per cortesia, potresti mandarmi un tuo selfie? I miei amici non credono all’esistenza della Befana. Auguri! Attenzione: vendo prototipo di scopa volante con sediolino regolabile, abs di serie e doppio airbag. Il prezzo? Un affarone, astenersi perditempo. Buona Epifania.

Frasi Befana cattivelle

Avete voglia di far emergere il vostro lato diabolico e colpire nell’orgoglio, sempre simpaticamente parlando s’intende alcune vostre amiche che non vi stanno particolarmente simpatiche? Ecco dieci frasi cattivelle da inviare alla vostra Befana non preferita.

Ho capito che è la Befana, ma i calzini avresti lavarli prima di appenderli al camino. Ma come? In che senso stai andando a dormire? Sei pazza? E stanotte chi porterà ai bambini le calze piene di dolci? Hai fatto tanto il cattivo che stanotte la Befana ti porterà tanto di quel carbone che ci potrai fare un delizioso barbecue. Sono contento, stanotte arriva la Befana. Stavolta parlo di quella vera, non di tua sorella. Scusa, non ci avevo pensato. Avrei dovuto regalarti una scopa nuova. Non deve essere facile fare tutti quei regali sempre con la stessa scopa da anni. Anche le befane soffrono della loro bruttezza, fortunatamente poi guardano la tua fotografia e si tirano su di morale. Auguri di buona Epifania. Lo so è strano vedere la Befana gettarsi ai tuoi piedi e scongiurarti di non farlo. Ma aveva paura che le volessi rubare il posto. Ehi, ho visto Babbo Natale ieri, mi ha chiesto se sei pronta per il solito giretto del sei gennaio. Auguri di buona Befana. Di solito non festeggio l’onomastico. Ma oggi che è la Befana farò un’eccezione tutta per te: auguri! Con l’arrivo del 2017 daranno degli incentivi per sostituire il proprio veicolo. Che ne dici? Non è giunto il momento di cambiare la tua vecchia scopa? Magari potresti comprare una bella auto come tutte le persone normali.

Auguri per la Befana, dieci frasi simpatiche

Se sei invece un tipo brioso a cui piace dimostrare la sua verve in ogni occasioni sono queste dieci frasi simpatiche a fare al caso tuo in vista degli Auguri per la Befana.

Io sono una persona intelligente, non credo a Babbo Natale. La Befana mi ha detto che non esiste. Viva l’Epifania che tutte le feste porta via. L’importante è che non mi porti via da te che sei la mia festa preferita. Auguri di buona Befana. Nel 2016 eri arrabbiata, perché eri disoccupata. Ma il 2017 ti sei rasserenato perché un lavoro lo hai trovato. Su e giù, su e giù su quella scopa ci sei tu. Auguri Befana. Quest’anno con il Jobs Act anche tu hai trovato lavoro? Certo, si lavora una volta all’anno, di notte e bisogna guidare una scopa volante. Ma è pur sempre un lavoro: auguri di buona Befana. La Befana è vecchia e deve andare in pensione. Hai già fatto domanda di assunzione? Auguri di buona Epifania. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, si introduce nel camino e di dolci riempie ogni calzino. Hai sentito bussare alla porta e ti sei vista allo specchio. Ma no, non ti confondere era soltanto la Befana. Auguri di buona Epifania. Perfetto, il suo curriculum è stato selezionato tra altri mille. Abbiamo trovato la nuova Befana 2017. La aspettiamo il 6 gennaio per il giorno del debutto. Il 6 gennaio sentirai bussare alla tua porta, e vedrai una vecchia vestita di stracci con in mano una scopa. Non è tua sorella, è la Befana! Sei pronta per la Befana? Hai tracciato le rotte di volo? Hai lucidato la scopa? Lo sai bene che l’Epifania non comincia senza di te.

Frasi auguri Befana, dieci frasi divertenti

Infine chiudiamo la sezione delle frasi con dieci frasi divertenti per fare i vostri auguri per la Befana alle persone più care.

Sei stato così cattivo che per la Befana avrai tanto carbone da poter fare viaggiare il trenino che hai avuto per Natale per i prossimi 30 anni. Cuci i calzini, oppure tutti i dolcetti che la Befana ti regalerà finiranno sul pavimento. Sono molto indeciso, devo farti gli auguri per la Befana o potrei distoglierti dai tuoi impegni? Auguri di buona Epifania. Sei brutta, ma così brutta che la Befana se ti vede comincia a urlare: “Sorellina mia, dove sei stata tutto questo tempo”. Complimenti, la sua fotografia è stata selezionata tra mille altre fotografie: per caratteristiche fisiche, etiche e morale lei è stata selezionata per ricoprire il ruolo di Befana 2017. L’inizio di ogni gennaio solitamente corrisponde ai saldi. E allora non perdere tempo, puoi rifarti il guardaroba con pochi soldi: ti occorreranno una scopa volante, scarpe tutte rotte e vestiti strappati e avrai completato la tua divisa da lavoro. Ehi, ho trovato un annuncio di lavoro che potrebbe interessarti: cercano donne dinamiche, scopamunite, che vogliano lavorare anche di notte. Forse è la tua occasione: non sprecarla. Ecco perché la mia casa è tutta impolverata. Mi hai rubato la scopa per scappare anche stavolta. Chissà perché capita sempre il 6 gennaio. Tanti auguri, Befana. Se avete fatto i bravi bimbi, stanotte la Befana vi porterà tanti dolcetti e li metterà nelle vostre calze. Lavatevi i piedi e non fatemi fare brutte figure. La Befana ti ha vista e ha cambiato mestiere. Non aveva mai visto una persona più brutta di lei: sei riuscita a mandare in crisi anche la Befana. Auguri di buona Epifania.

Auguri Befana video, cartoline ed immagini

Come per Natale e Capodanno, anche per gli Auguri della Befana potrete utilizzare video, cartoline ed immagini per rendere ancora più originali ed apprezzati i vostri auguri. Ecco alcuni nostri consigli sui siti che offrono una grande varietà di scelta. 123greetings.com, ad esempio oppure it.videoblocks.com, addisvideo.net. Anche www.videohive.net e www.jibjab.com non sono da sottovalutare. Se poi volete mantenervi su binari più classici andate sicuri anche su YouTube e DailyMotion. Per chi non sa resistere alla tecnologia e vuole inviare anche cartoline e immagini può scaricare anche applicazioni come IFTTT/Do Button, Workflow/Tasker, Nuzzel, Befana Countdown, Cartoline della Befana.