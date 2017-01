Auguri Befana che tutte le feste 2017 porti via: le migliori applicazioni per inviare auguri frasi, video iPhone,cellulari Android

Puntuale come sempre, ogni 6 gennaio arriva la Befana e anche per questo 2017 vale il detto popolare che l'Epifania tutte le feste le porta via. Così come accade in tutte le ricorrenze, anche in questa circostanza, chi ha bisogno di frasi originali e divertenti per fare gli auguri oppure di foto e video , non deve fare altro che bussare alle porte di Internet.

Auguri Befana: app per iPhone e iPad

C'è poi la possibilità di ridurre i tempi di formulazione degli auguri per la Befana sfruttando una delle tante app a disposizione e quasi sempre gratuitamente scaricabili e installabili. Si tratta di un modo non solo per raggiungere più velocemente i propri contatti, ma anche per distinguersi con originalità e divertirsi.

Befana Unlimited Gift Wallpapers. L'app, tra l'altro disponibile anche per Apple Watch, è da prendere in considerazione per la ricercatezza delle immagini. Significa che le foto proposte passano da una infinita di combinazione della streghetta più famosa del mondo.

Frasi per ogni occasione. Il nome dice tutto: l'app per iPhone e iPad è in grado di trovare la frase giusta al momento giusto, anche in occasione della Befana 2017. Il suo archivio è composto da oltre 4.450 messaggi distribuiti in 40 categorie. Tra le caratteristiche ci sono le notifiche push per rimanere aggiornati su tutte le novità e la funzione Contribuisci per arricchire il database.

Befana 2017: app per smartphone e tablet Android

Naturalmente della partita della Befana e della tradizione di scambiarsi auguri divertenti e simpatici non poteva non esserci anche il Play Store ovvero il market digitale di Google per gli smartphone e i tablet equipaggiati con sistema operativo Android. Molte app sono stata sviluppate solo per questo software mentre altre sono in condivisione con l'App Store.

La Befana Storie e Leggende. Un'app molto semplice ma allo stesso tempo molto interessante. Destinata ai più piccoli, si tratta della porta di accesso a storie e curiosità sulla festa più simpatica dell'anno. Gli utenti possono sfogliare le copertine colorate e leggere i racconti in attesa dell'arrivo della Befana sulla scopa. Quando la vecchina scenderà dal camino carica di dolci si aprirà un mondo di miti e leggende su questo personaggio. Arriveranno così le risposte a due importanti domande: perché la Befana porta dolci a tutti i bambini buoni? Cosa si fa negli altri Paesi il giorno dell'Epifania?

Auguri per ogni occasione. Anche in questo frangente non poteva mancare l'app che suggerisce le migliori frasi per fare gli auguri di buona Befana. Dopo averla scelta è possibile spedirla con il pulsante di condivisione via WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, posta elettronica Google+, Twitter, o semplicemente trascriverla su un biglietto d'auguri. Eccone due:

La befana poverina non sta bene stamattina, e comunque ti ha pensato e un augurio ti ha mandato: come primo la salute, con le gioie più volute, e poi segue l'allegria che non guasta tuttavia, e l'amore? Tu che dici? Ti sta bene? O non ti piace? Il mio augurio è che sia tanto, non pensare ad un tradimento, altrimenti caschi male e finisci col pagare. La befana molto astuta ti manda un bacio e ti saluta!!! Notteee.

I bambini sono grati alla Befana che mette nelle loro calze doni di giocattoli e dolci. Posso io non essere grato a Dio che mi ha messo nelle calze il dono di due meravigliose gambe?

