Auguri Befana 2017: frasi, immagini, video, app iPhone e cellulari Android per spedire auguri Whatsapp, Facebook, sms

È proprio vero che l’Epifania tutte le feste si porta via. Ma l’attesa per l’arrivo della Befana trasforma l’ultima giornata delle festività natalizie in uno degli appuntamenti più attesi da grandi e, soprattutto piccini. E poi c’è la bella consuetudine di inviare gli auguri alla Befana. Si possono utilizzare diversi modi, dal più classico, come le frasi, a quelli più moderni che consistono nell’inviare o condividere immagini e video oppure scaricare le App per iPhone ed Android che offrono una serie di servizi diversi e originali. Abbiamo pensato quindi di suggerirvi una serie di possibilità per inviare le frasi, immagini e video, oltre che darvi indicazioni precise sulle App per Iphone e cellulari Android per spedire gli auguri anche sui social, WhatsApp, Facebook soprattutto e poi anche via sms

Frasi da spedire Auguri Befana

Iniziamo con la selezione di frasi da spedire per gli Auguri della Befana. Si tratta della modalità più classica che c’è e viene oggi utilizzata dalla stragrande maggioranza delle persone che crede che un messaggio di augurio, spesso spiritoso, possa bastare per soddisfare le destinatarie. In realtà non è così perché oggi le esigenze sono cambiate e le formalità non sono più bene accette. Quindi se cerchi il modo più originale per trovare le frasi da spedire per gli Auguri della Befana accomodati e segui questo articolo. Troverai ispirazione per restare sempre al top nella classifica degli auguri.

Con la scopa di saggina la Befana ha l’acquolina, se i regali vuoi avere, a lei di vino devi dare un bel bicchiere. Auguri Auguri collega. Almeno oggi passerai per una Vip, e non per la solita precaria delle imprese di pulizie! Mia cara amichetta che vai sempre a spasso con la tua valigetta, oggi invece devi portare un sacco pieno di regalini da portare su e giù per i camini. Auguri Se tutte le Befane fossero come te oggi tutti gli uomini sarebbero davanti ai camini come tanti cagnolini. Auguri Befana. L’Inps ti sta addosso? Forse sono venuti a conoscenza del tuo doppio lavoro. Stai attenta la notte della Befana. Auguri. Vesuviana, o australiana o africana è la stessa cosa. Oggi è la Befana ed anche tu che sei la mia più cara amica con la scopa devi far una gran fatica. Auguri, Buona Befana. Alla Befana la rapa è vana Cara Befana, anche quest’anno non vedo l’ora di vederti. Ma mi raccomando, conciati un po’meglio! Buona Befana. Vorrei che la Befana stanotte mi mettesse nella calza il cioccolatino più dolce. Tu! Auguri Causa sciopero Befana si è aperta una posizione lavorativa nella notte tra il cinque e il sei gennaio. Che faccio, lo invio il tuo curriculum? Buona Befana

Video ed immagini da inviare per Auguri Befana

Vorreste essere moderni ma non sapete da dove cominciare. Vi hanno detto che gli auguri, ormai non si mandano più attraverso un messaggio legato alla zampetta di un piccione viaggiatore. Utilizzare video ed immagini da inviare per gli Auguri della Befana rappresenta il tuo punto di arrivo. E se da solo non ce la fai ascolta i nostri suggerimenti. Addisvideo.net, it., videoblocks.com e 123greetings.com

App iPhone e Android su Facebook e WhatsApp

La fine delle festività natalizie è vicina e anche le abbuffate sono ormai destinate a giungere al capolinea. Ma bisogna chiudere con il botto e non può esserci migliore soluzione di aspettare la Befana. Si chiude anche la stagione degli auguri iniziata con quelli di Natale e proseguita con il Capodanno. Anche in quelle circostanze abbiamo provato a indicarvi le migliori app per iPhone ed Android per gli Auguri della Befana da condividere anche su Facebook e WhatsApp. E non ci tireremo certo indietro oggi. Vi condurremo per mano nel viaggio alla scoperta delle applicazioni più interessanti dedicate alla vecchietta munita di scopa volante che nella notte tra il cinque e il sei gennaio porterà dolci e regali ai bimbi buoni e tanto carbone a quelli cattivi. Se fino a qualche anno fa, infatti, un evento come quello dell’arrivo della Befana si poteva festeggiare grazie a siti specifici su cui reperire video e filastrocche virtuali da inviare ad amici e parenti, oggi tutto ruota attorno alle applicazioni per i principali attori del mondo smartphone, Iphone e Android. Ecco un piccolo elenco che vi aiuterà ad orientarsi meglio. Befana Countdown, Befana Unlimited Goft Wallpapers, Befana Raduno sono solo alcuni degli esempi principali. Infine, per scoprire davvero tutto su chi riempie la vostra casa di dolciumi c’è l’applicazione La Befana che vi offrirà idee per preparare ricette golose.

iPhone 7 caratteristiche, prezzi, disponibilità, preordini. E' ufficiale, dal 16 Settembre l'iPhone 7 e l'iPhone 7 Plus saranno in vendita anche in Italia, insieme agli altri Paesi di lancio come gli USA. Scopriamo le nuove caratteristiche, i prezzi ufficiali e gli abbonamenti degli operatori italiani. Ma anche i problemi e soluzioni con iOS 10 del nuovo smartphone di Apple.