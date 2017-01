Auguri Befana 2017: 10 video scherzosi, 10 video sexy, 10 video da far ridere per tutte le Befane

Se c'è un modo realmente originale per fare gli auguri per la Befana 2017 è quello dei video. Il motivo è presto detto: a differenza delle frasi, anche se simpatiche e divertenti, un filmato è decisamente più in grado di catturare gli sguardi e per pochi secondi sono capaci di rapire l'attenzione di chi lo riceve. E poi ci sono due elementi da prendere in considerazione. Il primo è l'ampia varietà di video per fare gli auguri per la Befana, da quelli scherzosi a quelli sexy (sempre divertenti) passando per quelli pensati semplicemente per far ridere. Di conseguenza sono adatti a tutti, amici e familiari, ma anche parenti più lontani e colleghi di lavoro. E poi i nuovi strumenti di comunicazione, WhatsApp e Facebook su tutti, permettono una rapida diffusione dei video auguri.

Auguri Befana 2017: 10 video scherzosi

Ci sono due punti di riferimento ben precisi per andare a caccia dei 10 video scherzosi per fare gli auguri in vista dell'appuntamento della Befana del 6 gennaio. Con le giuste parole di ricerca, YouTube e DailyMotion ovvero le principali piattaforme online per la condivisione di filmati, sono in grado di proporre risultati realmente divertenti. Il vantaggio supplementare di sfruttare questa opportunità sta nella facilità ovvero nell'immediatezza della condivisione della propria scelta via WhatsApp con gli amici e via Facebook per un coinvolgimento più generalizzato di tutti i contatti. Insomma, fare un tentativo di ricerca è quasi un obbligo.

10 video sexy per gli Auguri Befana

È tutto molto semplice quando si hanno tra le mani le tante pagine del web, anche trovare i video sexy divertenti per gli auguri per la Befana alla porte. Anche sotto questo stretto versante sono sfruttabili gli stessi portali per la condivisione di filmati, a cui aggiungiamo altre due risorse. Si tratta di videoblocks.com e addisvideo.net e anche se si tratta di piattaforme sviluppate in lingua inglese non è affatto difficile riuscire a individuare il video tanto cercato ovvero quello che in grado di sorprendere gli amici. L'importante è non fermarsi alla prima proposta che viene suggerita, ma cercare di andare a fondo. Almeno qualche volta nel corso di un anno è possibile fare un piccolo sforzo supplementare. I destinatari dei video messaggi di auguri, sexy o non sexy che siano, ringrazieranno.

10 video da far ridere per tutte le Befane

In fin dei conti è anche divertente andare alla ricerca dei 10 video per far ridere tutte le Befane con cui abbiamo simpaticamente a che fare tutti i giorni. Basta provare a immaginare la reazione dei nostri amici per trovare lo stimolo adatto. Ad esempio, la piattaforma Vimeo accoglie anche i video di famose pubblicità, anche di marche alimentari. Oltre a far ridere e sorridere, proiettano in un mondo di simpatia e di divertimento adatto anche ai più piccoli. Anche perché questa è una ricorrenza che attrae anche e soprattutto i bambini. Anche loro, oltre alla calza, meritano gli auguri di buona Befana, magari proprio attraverso la visione di uno di questi piacevoli video suggeriti.