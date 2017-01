Pensioni ultime notizie quando andare prima nel 2017. Calcolo, età, requisiti

Al via un anno di grandi cambiamenti sul versante delle novità per le pensioni. Anche se l'impianto previdenziale è rimasto immutato, l'ultima legge di bilancio ha introdotto nuovi strumenti per l'uscita anticipata. Ci sono alcune condizioni ben precise da rispettare così come è sempre possibile che le richieste non vengano accolte, alla luce delle risorse limitate stanziate dal governo. Tuttavia si tratta di opportunità aggiuntive concesse ai lavoratori italiani ovvero agli aspiranti pensionati che, in base alle ultime notizie pensioni, sono in numero sempre maggiore. Evidentemente le attuali leggi previdenziali sono considerate troppo rigide e restrittive e non in grado di rispondere efficacemente ai reali bisogni sociali e alle troppe contraddizioni.

Novità per le pensioni: calcolo, età, requisiti dell'Ape

La principale novità per le pensioni nel 2017 è appunto quella che scatterà a maggio. Si tratta dell'Ape che altro non è che la possibilità di richiedere l'anticipo pensionistico da parte dei lavoratori con almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia, di norma 20 anni. In buona sostanza non è altro che un prestito concesso per dodici mensilità all'anno fino a quando l'interessato non avrà raggiunto il diritto a riscuotere la pensione di vecchiaia. Per ottenere l'Ape è obbligatoria la polizza assicurativa contro il rischio di premorienza. In ogni caso, il suggerimento è di provare a effettuare in autonomia la simulazione del costo, tenendo presente che in questa pagina è gratuitamente sfruttabile una calcolatrice online.

Ultime notizie pensioni: tasse, premi e domande

L'Ape può coprire fino a tre anni e sette mesi e la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'anticipo richiesto, deve risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'Ago. Sul fronte della tassazione, l'anticipo è esente da Irpef, mentre sugli interessi del finanziamento e del premio assicurativo sarà riconosciuto un credito di imposta annuo. Facendo ben presente, come abbiamo approfondito in questo focus come non si tratti dell'unico strumento per l'uscita anticipata, la domanda di accesso all'Ape va presentata con quella di pensione. Perfezionato l'iter amministrativo, le domande non saranno più revocabili e il recesso sarà possibile finché il lavoratore non avrà espressamente accettato il prestito. L'istruttoria sarà curata dall'Inps, mentre i ministeri competenti e le associazioni dei bancari e delle assicurazioni stipuleranno apposite convenzioni per ridurre i costi operativi.

E per quota 41 e lavori usuranti?

Una particolare attenzione nel quadro delle novità per le pensioni è stata assegnata a due categorie di lavoratori ben precise: coloro che svolgono attività prevalentemente faticose e i precoci ovvero quelli che hanno iniziato a lavorare sin dalla minore età. Tutti loro, nel rispetto di alcune condizioni, peraltro giudicate da alcuni osservatori troppo restrittive, possono andare in pensione anticipatamente e in maniera gratuita attraverso l'Ape social, interamente a carico dello Stato.