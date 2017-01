20 Frasi Auguri a tutte le Befane del mondo 2017 con messaggi, pensieri, video, foto, gif animate per

Noi la immaginiamo così, nella sua grotta buia e fredda riscaldata da un piccolo fuoco acceso sul quale è sistemata un grande pentolone mentre riempie il suo gigantesco sacco di doni, dolci e carbone da portare ai bambini buoni e cattivi di tutto il mondo durante la magica notte che cade a cavallo tra cinque e sei gennaio. Di chi stiamo parlando se non della Befana? La mitica vecchietta a cui tutti hanno affidato, almeno in età fanciullesca, i propri sogni è pronta a spiccare nuovamente il volo a bordo della sua scopa volante. E a mano a mano che si avvicina la fatidica data dell’Epifania attesa con gioia e trepidazione soprattutto dai più piccoli anche se i grandi sono pienamente immersi nell’atmosfera e anche loro aspettano di conoscere il verdetto indiscutibile legato ai doni: sarà cioccolata o carbone? Quelli che non potranno mai mancare sono le frasi di Auguri a tutte le Befane del mondo. È bello rispettare queste tradizioni che si ripetono anno dopo anno anche se è altrettanto inevitabile inserirsi nel solco dell’innovazione. E quindi via con l’invio di video, foto, gif animate che rappresentano un veicolo moderno ed istantaneo per condividere, anche sui principali social, i propri pensieri di auguri.

Auguri a tutte le Befane, messaggi e pensier

C’è chi decide di andare di persona a fare gli auguri e chi invece per obbligo, magari a causa della lontananza, o per mancanza di alternative. Sta di fatto che ognuno preparerà i propri Auguri a tutte le Befane attraverso messaggi e pensieri. Forse non tutte le destinatarie saranno felici

Ciao potresti inviarmi la tua foto con la scopa, i miei parenti non credono che sono amico della Befana. Auguri. Care amiche tutte pronte per la notte del 5 gennaio, sai che bel giretto dovremmo fare per portare dolci e dolcetti ai bravi pargoletti. Ultimi aggiornamenti Ansa: entrato in vigore il decreto sul controllo della velocità riguardante lo spazio aereo. Cara la mia Befana, vai piano sulla tua scopa altrimenti te la sequestrano. Auguri. So che come ogni anno ti aspetti gli auguri da me per oggi, mi dispiace deluderti ma non lo farò, non per scortesia, semplicemente per non distrarti dai tuoi impegni di oggi. Ciao bella, volevo informarti che il negozio qui accanto ha inaugurato la stagione delle svendite. Se devi comprare l’attrezzatura necessaria, scope, sacchi e finalmente anche un paio di scarpe nuove è il momento di andare. Così troverai anche una varietà più completa. Costa tutto poco e potrai trovare anche la dentiera. Fai presto però che il 6 gennaio è dietro l’angolo. Buona Epifania. Visto che domani è la tua festa, vorrei farti i migliori auguri e chiederti un favore: almeno quest’anno, mettiti gli occhiali così per una volta eviti di tamponarmi a bordo della tua scopa volante. Auguri Mi fa piacere non vederti più disperata come fino ad oggi. La scopa volante l’hai acquistata e il 6 gennaio potrai dimostrare tutto il tuo valore professionale nei panni della Befana. Auguri! Annuncio importante: la nostra azienda ricerca donne dinamiche, di tutte le età, anche senza esperienza di volo. Auguri a te che sei la Befana numero uno. Alla sfilata ti ho incontrata ed eri emozionata, eri sola e imbarazzata, ma con la scopa modernizzata eri la più fatata. Auguri di Buona Befana. Stasera a Quark c’è un documentario sulle Befane: cosa mangiano, come si riproducono, cosa pensano… Perché cavolo sei andata a raccontare la tua vita a Piero Angela? La nostra compagnia l’ha scelta come nuova modella per il suo fascino, la particolare bellezza e per il 2012 sarai eletta…la nuova Befana! La Befana a volte tarda perchè ormai è vecchia e sorda ma a coloro che son buoni lascia sempre molti doni tra le ceneri e il carbone ecco a te un gran bacione. Sei la persona che immaginavo, sei meravigliosa, sei unica, sei indimenticabile, sei tu la persona che cercavo, la più bella Befana che ho incontrato quest’anno. Auguri! Visto che domani è la nostra Festa, vorrei farti i miei auguri e chiederti un favore: almeno quest’anno, mettiti gli occhiali… così per una volta eviti di tamponarmi!Se la befana vuoi che arrivi, fai il bravo bambino. Di Befane ne esistono diverse ma di certo tu sei la più importante tu sei brutta un po’puzzona, ma di certo sei la più buona. La Befana vien di notte e di te se ne strafotte, porta doni ai piccini se non fanno i birichini, porta doni ai più buoni se non rompono i coglioni. Auguri. Sei così brutta che quando la befana ti vede si mette a gridare sorellina sorellina ma dove sei stata tutto questo tempo? Tanti auguri Buona Befana. Ciao Ascolta puoi venire a casa per sederti sulla mensola? Sai sto facendo la collezione delle Befane e tu mi manchi. Tanti auguri. Affare d’oro vendo scopa, modificata con specchietti, bauletto porta sacco e navigatore incluso, prezzo stracciato per cessazione attività causa sciatica avanzata. Solo interessate, no perditempo È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!

Video, immagini e gif animate da inviare per Auguri Befana

Non solo frasi o messaggi. Se volete mettere il vostro sigillo sul ruolo di re degli auguri dovete disimpegnarvi al vostro livello anche per gli auguri della Befana. Ecco perché avrai bisogno di conoscere anche i siti migliori dai quali prendere a piene mani video, immagini e gif animate da inviare per gli Auguri della Befana. Dimostrerete così di stare sempre sul pezzo e di non sottovalutare l’importanza di pensare a modi sempre nuovi ed originali per fare i propri auguri. È la modernità che lo impone e non lascia scampo. La scelta di campo che si deve compiere è quella tra il mostrarsi, simpatici ed innovativi utilizzando i mezzi più moderni ed efficaci che la modernità offre, oppure di accontentarsi dei classici e banali messaggini magari riciclati. Addisvideo.net, per esempio, rappresenta un sito che offre l’opportunità di scegliere i vostri video da una vasta gamma di possibilità. Anche videoblocks.com e 123greetings.com sono siti ottimi che potranno fare al caso vostro.

App iPhone e Android su Facebook e WhatsApp

Se siete sazi di feste, panettoni e champagne state tranquilli. Ormai il peggio, gastronomicamente parlando, è alle spalle. Resta da superare l’ultimo ostacolo rappresentato dall’Epifania. Con l’arrivo dei Magi alla Grotta di Betlemme calerà il sipario anche su queste festività natalizie che, come ormai da tradizione, ha messo a dura prova i trigliceridi e la linea delle persone. Non si possono chiudere le festività senza inviare gli Auguri per chiudere un ciclo iniziato a Natale e proseguito con il Capodanno. E allora, se siete appassionati di tecnologia e non potete fare a meno di scaricare l’ultima applicazione sul vostro smartphone allora non perdete nemmeno una virgola delle prossime righe. Abbiamo infatti pensato che un tipo come te avesse bisogno di conoscere le migliori app per iPhone ed Android che consentono anche una facile condivisione su Facebook e WhatsApp e sugli altri social network per una diffusione rapida, immediata e in tempo reale praticamente. Se avete apprezzato i nostri suggerimenti per quelli di Natale e Capodanno provate a sintonizzarvi nuovamente sulle nostre pagine e lasciatevi condurre in quel viaggio alla scoperta delle applicazioni più interessanti dedicate alla vecchietta munita di scopa volante che nella notte tra il cinque e il sei gennaio porterà dolci e regali ai bimbi buoni e tanto carbone a quelli cattivi. Se fino a qualche anno fa, infatti, un evento come quello dell’arrivo della Befana si poteva festeggiare grazie a siti specifici su cui reperire video e filastrocche virtuali da inviare ad amici e parenti, oggi tutto ruota attorno alle applicazioni per i principali attori del mondo smartphone, Iphone e Android. Ecco un piccolo elenco che vi aiuterà ad orientarsi meglio. Befana Countdown, Befana Unlimited Goft Wallpapers, Befana Raduno sono solo alcuni degli esempi principali. Infine, per scoprire davvero tutto su chi riempie la vostra casa di dolciumi c’è l’applicazione La Befana che vi offrirà idee per preparare ricette golose.