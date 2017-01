Pensioni ultime notizie Ape Social: requisiti. Come funziona disoccupazione

Ci sono diverse novità sia sul fronte pensioni con l'introduzione di nuove opportunità per uscire prima rispetto ai requisiti adesso in vigore e sia sul fronte lavoro con le nuove regole per accedere al sussidio di disoccupazione. Ma cosa cambia in concreto, come funziona e come accedere a questi nuovi strumenti. Occorre fare chiarezza sia per evitare di farsi sfuggire questa possibilità e sia per procedere a un aggiornamento sulla base delle ultime notizie pensioni. Proprio questo insieme a quello del lavoro sono due dei comparti che sono continuamente oggetto di ritocchi e di rivisitazione e di anno in anno mutano condizioni e requisiti. In realtà, a ben vedere i nuovi provvedimenti si affiancano e per certi versi correggono ma non sostituiscono i rispettivi impianti di base.

Ape social: requisiti, calcolo, novità per le pensioni

Questa è la strada più economica per andare in pensione anticipatamente poiché è a costo zero. Occorre però rispettare alcuni requisiti piuttosto restrittivi: 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con parenti primo grado con disabilità grave; 36 anni per i soggetti con lavori pesanti. Rinviando a questo simulatore online per effettuare i calcoli in autonomia, è sempre possibile fare un esempio concreto ed esattamente con Tan al 2,5%, premio assicurativo del 29% del capitale e tempi di restituzione di 20 anni, ma sempre per la parte eccedente il reddito ponte gratuito di 1.500 euro. Nel caso di richiesta del 95% della pensione netta e durata dell'anticipo di 3 anni, se la pensione lorda è pari a 1.808 euro, quella netta a 1.403 euro, l'Ape richiesta è di 1.333 euro, la quota aggiuntiva di 88 euro, la rata di 21 euro, la nuova pensione mensile netta meno rata e detrazioni di 1.386 euro, l'incidenza sulla pensione lorda è pari allo 0,26%, sulla pensione netta di 0,34%.

Ultime notizie pensioni: non tutto è definito

In realtà, come abbiamo visto a più riprese, ci sono ancora numerosi passaggi che devono essere chiariti, così come alcuni appuntamenti politici e giudiziari possono cambiare il volto delle pensioni e aprire a ulteriori novità. Sotto il primo punto di vista, ad esempio, non solo restano da definire i tassi di interessi applicati dalle banche per la concessione dell'anticipo pensionistico, ma non sono stati definiti i criteri che saranno seguito nell'accettazione delle domande, di cui peraltro mancano ancora i moduli. Non tutti, infatti, possono sfruttare l'Ape per andare in pensione prima poiché non le risorse sono limitate. Dal punto di vista politico e giudiziario, poi, gli sguardi sono puntati a possibili modifiche nel Milleproroghe, ma soprattutto alle pronunce della Consulta sull'ammissibilità del referendum sul Jobs act e sulla legge elettorale, possibili anticamere per un terremoto sulle novità per le pensioni.

Disoccupazione e Ape social: come funziona

Per potere andare in pensione anticipatamente senza spendere un solo euro anche se si è senza occupazione la strada è quella dell'Ape social. Ma a una sola condizione: che siano già stati versati 30 anni di contributi.

