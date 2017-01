Partite streaming di calcio e calciomercato gennaio 2017 Milan, Roma, Juventus, Napoli, Inter ultime notizie e novità

Si riparte. Dopo la pausa natalizia il campionato di Serie A riparte con l’ultima giornata del girone d’andata, che coincide (altra tradizione non sempre accolta con piacere) con l’inizio del mercato di gennaio, o di riparazione. E così, tutte le protagoniste del massimo campionato italiano torneranno a darsi battaglia con un occhio al campo e l’altro puntato sulle occasioni di mercato da non lasciarsi sfuggire. Quali colpi di mercato hanno fatto o sono in procinto di fare le principali squadre del campionato italano? Come si presenteranno in campo alla luce delle novità di calciomercato Milan, Roma, Juventus, Napoli, Inter? Ecco le ultime notizie e le novità più importanti. Infine daremo anche qualche indicazione utile su come e dove seguire in streaming gratuito e legale tutte le partite dell’ultima giornata del girone di andata.

Calciomercato Milan

I rossoneri di Montella sono stati la vera rivelazione del girone di andata. Il Milan ospiterà alle 18.00 del terribile Cagliari di Rastelli per cominciare al meglio il 2017 dopo la splendida vittoria della Super Coppa Italiana conquistata a dicembre a Doha. Il mercato del Milan sarà principalmente rivolto ai colpi in uscita, ma nelle ultimissime ore si è registrato un interessamento per il calciatore del Palmeiras, Roger Guedes, giovane centrocampista classe 1996 che si è già messo in mostra con quattro gol e due assist.

Ultime novità calciomercato della Roma

La Roma di Luciano Spalletti si sta preparando per il match delle 15.00 di domenica contro il Genoa. La squadra giallorossa è per adesso l’unica vera anti-Juve e vorrà continuare a tampinare la capolista magari rinforzando la rosa a disposizione di Spalletti. Ed ecco che i dirigenti romani sono sulle tracce di due giovani talenti: le ultime novità del calciomercato della Roma sono rappresentate dall’arrivo a Trigoria di Jesè del Paris Saint Germain, attaccante molto interessante che a Parigi non trova lo spazio necessario per esplodere definitivamente; e Musonda, attaccante in forza al Chelsea, anche lui spesso relegato in panchina e con la voglia di dimostrare tutto il suo valore.

Notizie calciomercato della Juve, aspettando il Bologna

La capolista ospiterà i felsinei nel posticipo serale della domenica e tenterà di mettere altri punti in cascina per il sesto scudetto di fila. Tra i tanti obiettivi, la squadra bianconera è alla ricerca di terzini che possano sopperire all’infortunio di Dani Alves. Per il momento le notizie del calciomercato della Juve aspettando il Bologna parlano dell’arrivo di Clichy e Zabaleta, gli esterni difensivi del Manchester City finiti nel mirino di Marotta che assicurerebbero alla Juventus una certa esperienza in mezzo al campo. Entrambi i calciatori sono in uscita, e gli ottimi rapporti tra il club bianconero e il team inglese, potrebbero dare alla squadra di Allegri una corsia preferenziale.

Novità calciomercato Napoli

Il Napoli ha giocato d’anticipo e nello stesso giorno dell’apertura del calciomercato ha ufficializzato gli acquisti degli attaccanti Pavoletti e Leandrinho in modo da contrastare subito l’emergenza più evidente: la mancanza di una prima punta. Leonardo Pavoletti potrebbe scendere in campo già dalla prossima partita contro la Sampdoria, prevista al San Paolo sabato prossimo alle 20.45. Le novità di calciomercato in casa degli azzurri non si fermeranno qui: il team partenopeo, infatti, è alla ricerca di un vice Callejon, dal momento che né El Kaddouri né Giaccherini hanno soddisfatto le esigenze di Sarri. Gli azzurri potrebbero puntare forte su Yarmolenko, calciatore della Dinamo Kiev che ha affascinato il diesse Giuntoli, ma non desti sorprese se il club deciderà di dare l’ennesima ultima possibilità a Gabbiadini tentando di farlo giocare sulla destra, e riportarlo dunque alla sua posizione originaria.

Calciomercato Inter le ultime novità

Il lunch-match di domenica vedrà l’Inter di Stefano Pioli far visita alla rediviva Udinese. Dopo un periodo di sbandamento abbastanza lungo il club nerazzurro sembra dare segnali di ripresa e potrebbe essere la vera sorpresa di questa seconda fase del campionato. Fondamentale sarà questa sessione di calciomercato per l’Inter che dovrà trovare i calciatori adatti a Pioli per dare equilibrio a una squadra già fortissima. Le ultime novità sono rappresentate da Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, jolly di centrocampo svizzero che potrebbe dare a Pioli la risposta a tutte le varianti tattiche che il tecnico vorrebbe apportare allo scacchiere nerazzurro.

Partite streaming di calcio

La sosta natalizia, ne siamo certi, avrà portato la crisi di astinenza a livelli massimi. Tifosi ed appassionati di calcio non staranno aspettando altro che il fischio d’inizio di qualsiasi partita pur di vedere nuovamente rotolare un pallone su un tappeto verde. E proprio per consentire il massimo della possibilità di seguire tutte le partite, soprattutto per quelli che non hanno l’abbonamento, vi indichiamo i migliori siti grazie ai quali seguire le partite di calcio in streaming. Si tratta di siti legali, che hanno acquistato i diritti del nostro campionato all’estero. Eccone alcuni che abbiamo selezionato apposta per te: Sky DeutschlandArena Sport del Montenegro, ORF, Czech TV. Per chi preferisce una qualità ancora maggiore o la telecronaca in italiano restano in piedi le opzioni Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play) e anche l’offerta di Nowtv che garantisce la visione gratuita attraverso un pacchetto di prova della durata di quindici giorni. È proprio il caso di urlare nuovamente: “Ti amo campionato!”