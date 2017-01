Auguri a tutti le donne e ragazze del mondo, Auguri Befane 2017: frasi, video, gif, immagini da inviare

Siamo sicuri che l'appuntamento con gli auguri per la Befana sia solo per i più piccoli? Qualche dubbio ce l'abbiamo perché si tratta di un'occasione simpatica per raggiungere tutte le amiche, ma anche mamme, mogli e fidanzate, con una frase divertente, un video ironico o con una immagine per prenderle bonariamente in giro. In realtà abbiamo anche le prove che le cose stanno realmente in questo modo e si tratta dell'incessante scambio di messaggi di auguri che caratterizza il giorno del Befana, naturalmente il 6 gennaio. Sia che si tratta di un SMS da inviare sul cellulare, sia di un messaggio di posta elettronica, magari accompagnato da una filastrocca a tema e sia di una rapida comunicazione via WhatsApp o Facebook, l'impressione è che anche la Befana 2017 sarà la festa di tutti.

Auguri divertenti con frasi sulla Befana

Già pronti per la Befana 2017? Perché le migliori frasi per auguri divertenti in vista della Befana da inviare via SMS sul cellulare o via posta elettronica, così come con WhatsApp o con un biglietto di accompagnamento sono naturalmente presenti sul web. In tutti i casi è presente una grande quantità di proposte e di selezione di pensieri ironici, originali e simpatici. E per chi vuole fare un passo in più, ecco le citazioni d'autore anche perché non va dimenticato che alla base di questa ricorrenza ci sono ragioni di ordine religioso.

Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Lo so che sono stressante, ma, arrivati a una certa età, si tende ad avere dei vuoti di memoria pazzeschi

Il giorno è arrivato e bisogna organizzarsi! Se sei d’accordo, non cambierei il programma degli altri anni: ci vediamo il giorno 5 alle 16 dal meccanico per la revisione della scopa; cioccolata calda, alle 17 per dividerci le zone e, scoccata la mezzanotte, al lavoro! Avvisa tutte, mi raccomando!"

L'Ansa avverte: entrato in vigore il decreto sul controllo della velocità nello spazio aereo. Cara, vai piano stanotte: potrebbero sequestrarti la scopa!

Video Befana per fare gli auguri

Poi c'è comunque la possibilità di distinguersi e spedire un bel video messaggio di auguri per la Befana 2017. In questo caso, il suggerimento per andare a caccia di quelli più simpatici, essendo la Befana una tradizione italiana, è quello di interrogare con attenzione tre piattaforme per le condivisione di filmati. Si tratta di Vimeo, DailyMotion e YouTube. Noi abbiamo fatto alcune prove, scoprendo come di video sulla Befana non solo ce ne sono in abbondanza, ma tutti molto piacevoli, ironici e da spedire.

Immagini da inviare per Auguri Befana

Sul versante di foto, gif e immagini, ci sono anche le cartoline elettroniche, sempre molto gettonate, da prendere in considerazione per gli auguri per la Befana 2017. In prima fila c'è kisseo.com: basta scrivere un messaggio di accompagnamento e indicare nome e indirizzo di posta elettronica del destinatario per completare l'operazione. Si tratta di uno dei più noti portali che viene utilizzato in tutte le occasioni di festività per via della ricchezza delle proposte, il cui utilizzo, si ricorda, è completamente gratuito. Da non perdere di vista 123greetings.com, il portale attraverso cui creare cartoline per la Befana 2017 da PC, smartphone e tablet. Dopo la loro realizzazione, è possibile spedirle a uno o più destinatari via posta elettronica e poi condividerle sui vari siti di social network, da Facebook a Twitter.