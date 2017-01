Pensioni ultime notizie Ape Social e Quota 41 usuranti, precoci e lavori gravosi per quali categorie

C'è una importante distinzione che emerge dalle ultime notizie pensioni e che è necessario ricordare. Ed è quella che coinvolge la categoria dei lavoratori che svolgono attività usuranti, oggetto di un delle principale misure sul terreno delle novità per le pensioni. In buona sostanza occorre distinguere tra i lavori usuranti propriamente detti e i lavori faticosi, rispetto ai quali i primi vedono un maggior riconoscimento della peculiarità della loro posizione ovvero possono andare in pensione prima e anche a costo zero sfruttando lo strumento dell'Ape social. In via preliminare rimandiamo a questo simulatore online, gratuitamente utilizzabile e senza l'installazione di software, con cui effettuare calcoli personalizzati in totale autonomia.

Ape social, lavori faticosi e novità per le pensioni

Tra le categorie che possono accedere alla più importante novità per le pensioni introdotta in questo 2017, ci sono appunto i lavoratori che svolgono un lavoro considerato particolarmente pesante. A patto però che siano stati maturati 36 anni di contributi e l'attività sia stata esercitata in via continuativa per almeno 6 anni. E comunque entro il tetto massimo di 1.500 euro lordi mensili, oltre il quale l'Ape avrà un costo.

Le categorie individuate sono 11: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; professori di scuola pre-primaria; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ultime notizie pensioni e lavori usuranti

Ebbene, sono proprio le ultime notizie pensioni a sottolineare questa differenza. Cosa cambia? Tre aspetti: pensionamento anticipato di 12 mesi si dipendenti o di 18 mesi se autonomi per via della cancellazione delle finestre di accesso; abolizione dal 2019 dell'adeguamento alla speranza di vita; requisiti soggettivi semplificati per tutti. Tradotto in termini pratici, questi lavoratori possono congedarsi a 61 anni e 7 mesi di età con 36 anni di contributi o a 62 anni e 7 mesi con 35 di contributi. Tuttavia è necessario lo svolgimento dello stesso lavoro per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o per per almeno la metà della carriera lavorativa.

E allora, quali sono le attività usuranti per poter cogliere l'opportunità di questa novità per le pensioni? C'è un decreto specifico che le identifica e si tratta di lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi stretti; lavori di asportazione dell'amianto; lavori notturni; lavori addetti alla cosiddetta linea catena.