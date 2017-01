Frasi Auguri Befana 2017, Befananine, Befano con immagini e video divertenti e simpatici WhatsApp, Facebook

Ci sono come al solito tante strade per fare gli auguri per la Befana in modo simpatico e divertente. Ma perché non essere anche un po' irriverenti, qualunque sia il mezzo con cui inviare il proprio messaggio e qualunque sia lo strumento utilizzato tra frasi, immagini e video. Accanto alle Befane, perché non immaginare che possano esistere anche i Befani. Pensateci, può essere una chiave in più per accedere a una ricca platea di opportunità per fare gli auguri in maniera realmente originale e spiazzate. In ogni caso, se quando si parla di Befana è sempre il caso di preferire un accento più scherzoso, ricordiamo come l'Epifania è invece una celebrazione religiosa che affonda le sue origini nella storia dei re Magi. Befana o Epifania, l'appuntamento è comunque al 6 gennaio.

Auguri Befana: frasi ironiche e simpatiche

Si procede dunque a grandi passi verso la Befana 2017. Dove trovare la parole più adatte per fare gli auguri ovvero le frasi più originali, divertenti e simpatiche? Naturalmente il web è lo strumento più idoneo per effettuare una ricerca proficua sia per la varietà delle scelte e sia per la gratuità delle proposte. Sia che si tratti di frasi da spedire con un messaggio di posta elettronica, con un SMS sul cellulare o via WhatsApp e sia di composizioni più elaborate, come poesie in rima o filastrocche, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Basta dare un'occhiata, tra i tanti, alle sezioni di cui è composto i siti dedicati a questo appuntamento.

Ci vediamo stanotte e ricorda di portare con te gli occhiali da vista: l'anno scorso mi hai tamponato. Auguri!

Ho letto su un giornale che Babbo Natale ricompensa con 5.000 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Ora o mi dai il doppio o gli dico dove sei!

So che come ogni anno ti aspetti gli auguri da me per oggi, mi dispiace deluderti ma non lo farò, non per scortesia, semplicemente per non distrarti dai tuoi impegni di oggi!

Immagini Auguri Befana divertenti

Che siamo un po' più formali o divertenti, animate o sexy, le immagini per fare gli auguri per la Befana colgono sempre nel segno. Al pari di quanto accade con tutte le principali festività, anche in questo caso, un'amplissima collezione di proposte sono presenti sui siti stranieri 123greetings.com e kisseo.com. Di positivo ci sono soprattutto due aspetti. Le card scelte possono essere ampiamente personalizzate e ogni risorsa scelta è gratuitamente sfruttabile.

Auguri Befana con video irriverenti

La terza strada per fare gli auguri in vista dell'appuntamento della Befana 2017 passa dai video, anch'essi da condividere sulle pagine Facebook o direttamente con gli amici via WhatsApp. Se naturalmente Vimeo, YouTube e DailyMotion sono qualcosa di più di semplici portali in cui caricare e scaricare video sulla Befana, a chi vuole fare un passo in più, suggeriamo di visitare il sito jibjab.com per la creazione di filmati personalizzati con i propri volti a suon di musica e di balletti personalizzati. Scommettiamo che ci sarà molto da ridere? L'utilizzo è semplice e intuitivo.