Auguri Befana cara amica, mamma, fidanzata o zia, Auguri Befana collega 2017 con frasi, video, immagini

Non c'è più tempo da perdere: la Befana 2017 è alle porte o meglio, è nei cieli e si sta avvicinando dalle nostre parti. Ecco allora che l'appuntamento con gli auguri non è più rinviabile e occorre farsi trovare pronti, qualunque sia il modo scelto. Già, perché ci sono le frasi, quelle belle e quelle originali, quelle divertenti e quelle in grado di suscitare una riflessione (in fondo il 6 gennaio è il giorno dell'Epifania). Ma ci sono anche centinaia di foto simpatiche e video ironici con cui lasciare spiazzate amiche, mamma, fidanzata o moglie. Ma anche zia e nipoti. E poi, chi l'ha detto che gli auguri si fanno solo alle donne e ai bambini. Basta che i nostri amici, parenti o colleghi di lavoro siano dotati di WhatsApp o di un profilo Facebook ed è facile preparare una bella sorpresa.

Auguri Befana ad amiche, mamma, colleghe, fidanzata e moglie

Conto alla rovescia dunque per l'arrivo della Befana e come capita ogni 6 gennaio è già scattata la ricerca alle frasi migliori per fare gli auguri. E così basta spulciare tra i tanti siti web creati per le occasioni di festività per trovare le parole più adatte, originali, simpatiche e divertenti da sfruttare sia per l'invio di un breve messaggio di testo sul cellulare sia per un più elaborato messaggio di posta elettronica e sia, naturalmente, per WhatsApp. Tra le piattaforme da visitare suggeriamo quelle arricchite con belle citazioni d'autore, certamente adatte in ogni occasione.

Un'improvvisa ondata di gelo sta uccidendo generazioni di Befane. Copriti e non farmi stare in pensiero!

Ho letto sul giornale che Babbo Natale ricompensa con mille euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Ora: o mi dai il doppio, o gli dico dove sei!

Hanno ritrovato un cappello, un sacco e una scopa. È forse roba tua?

Istruzioni di volo per la notte del 6 gennaio: revisionare accuratamente la scopa; coprirsi bene per prevenire i reumatismi dell’età; mettere poco peso nel sacco per facilitare il decollo; tenere sempre la destra per evitare collisioni; salutare le amiche in volo! Ah, dimenticavo! Buona Befana!

Video messaggi per gli Auguri Befana

A proposito di modi originali per fare gli auguri per la Befana, senza alcun dubbio merita di essere consultato kisseo.com. E non solo per la varietà delle proposte e dei soggetti che compongono le cartoline digitali da spedire a tutti i contatti, vicini e lontani. L'interesse è notevole soprattutto poiché si tratta di veri e propri brevi filmati, da inviare gratuitamente con tanto di messaggio di accompagnamento. Per chi cerca una soluzione ancora più rapida ci sono i vari Vimeo, DailyMotion e YouTube, veri e propri scrigni da aprire per la presenza di centinaia di video da spedire a tutti gli amici e familiari via WhatsApp o Facebook con un solo tap sul display del proprio smartphone o tablet.

Auguri Befana: immagini, card e foto

Ci sono due tipi di immagini da inviare a tutti i nostri contatti per fare gli auguri per la Befana o semplicemente per spedire un segnale di simpatia. Il primo è quello delle foto senza testo, sicuramente simpatiche e che lasciano spazio all'immaginazione. In questo caso può essere utile il completamento con una frase, magari una tra quelle che abbiamo già suggerito. Poi ci sono quelle in cui la frase di presa in giro è già integrata. Ad esempio Su 123greetings.com è invece possibile creare cartoline sulla Befana da PC, smartphone e tablet, spedirle a uno o più destinatari via posta elettronica e poi condividerle sui di social network o con un messaggio multimediale.