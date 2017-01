Auguri Befana 2017 immagini, video, frasi a tutte le donne e uomini compresi simpatiche, antipatiche, belle e brutte

AGGIORNAMENTO Auguri Befana 2017 frasi, video, immagini a tutte le donne e uomini: Gli auguri per la Befana vanno bene a tutti e si possono inviare anche agli uomini perhè in tutti in maschi c'è molta Befana. E vanno bene anche a tutte le donne o ragazze che siano belle, brutte, simpatiche, anticipatiche, divertenti....

La Befana è un appuntamento per tutti, grandi e piccoli. Ma anche uomini e donne, per cui è meglio farsi trovare pronti e preparati in vista dell'appuntamento del 6 gennaio. Al di là del tradizionale appuntamento con la calza con le leccornie, la Befana passa anche dai tanti modi per fare gli auguri o per inviare una simpatica frase di presa in giro. A ben vedere non ci sono solo le frasi e i messaggi di testo da spedire in vista dell'appuntamento del 6 gennaio. Perché le nuove tecnologie e gli innovativi strumenti di comunicazione, come WhatsApp e Facebook, consentono di raggiungere tutti i propri contatti con molta facilità e di associare alle frasi anche video e foto.

Frasi Auguri Befana a tutte le donne

Siamo a due soli giorni dai festeggiamenti per l'arrivo della Befana, ma già si pensa al tradizionale scambio di auguri con frasi belle e simpatiche. Anche in questa occasione il web viene in soccorso e propone diverse soluzioni per sorprendere tutte le donne. Frasi, SMS animati, cartoline, mms divertenti e originali: c'è tutto, basta saper scegliere. Per trovare le parole giuste ci sono decine di siti con una ricca selezione di suggerimenti, molti dei quali inviati dagli stessi utenti e utilizzabili anche per inviare brevi messaggi di testo via SMS o WhatsApp. Un esempio?

Il fascino della Befana, con lo sfondo della luna durante un viaggio notturno, è qualcosa che mi emozionerebbe tantissimo. Mi porti con te questa sera?

Se il 6 gennaio vedi la Befana correre verso di te piangendo e ti abbraccia, fidati di lei e non avere paura: è solo contenta di aver ritrovato la sua sorella gemella!

Sei la persona che immaginavo: meravigliosa, unica e indimenticabile... sei tu la persona che cercavo, la più bella Befana che ho incontrato quest’anno. Auguri!

Ciao, cara! Mi serve un favore: potresti venire a casa per sederti sulla mia mensola? Sai sto facendo la collezione di Befane e manchi solo tu!

Auguri Befana con video simpatici

Rispetto agli anni passati, il numero e la qualità dei video messaggi per fare gli auguri sono in costante aumento, anche in vista dell'appuntamento del 6 gennaio con la Befana 2017. E siccome si tratta di una tradizione in cui si sente forte il sapore dell'Italia, ecco che il suggerimento per andare alla ricerca dei miglio video da inviare è interrogare le più popolate piattaforme di condivisione di filmati di ogni genere, anche simpatici, come DailyMotion, Vimeo e YouTube.

Immagini ironiche per Auguri Befana

C'è poi una soluzione molta rapida per fare gli auguri per la Befana ed è quella che passa dalle foto e immagini. Due siti su tutti sono 123greetings.com e kisseo.com che hanno in comune il medesimo procedimento: individuata la foto più adatta da spedire ad amici e parenti, è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la propria firma. In pochi secondi e con pochi click viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica. Un classico di ogni occasione, compreso questo dell'arrivo del nuovo anno, è cardkarma.com: permette di personalizzare la cartolina digitale da con l'inserimento dei soggetti per la sua composizione.