Auguri Befana 2017 su Facebook e WhatsApp con video, foto, immagini personalizzate sexy, divertenti, simpatiche

Ci siamo e per il giorno della Befana non resta che attendere ancora poche ore. La festa è di tutti e di conseguenza occorre farsi trovare pronti a fare gli auguri più appropriati a tutte le donne che ci stanno vicine, ma anche ai più piccoli così come agli amici e ai parenti con un maggiore senza dell'umorismo. In fin dei conto siamo stati tutti bambini e alla Befana abbiamo creduto in tanti. In ogni caso i tempi evolvono e al tradizionale scambio di auguri di persone si è affiancato quello con gli smartphone. In che modo? In origine c'erano solo gli SMS, della lunghezza rigorosa inferiore a 160 caratteri, a cui uno dopo l'altro si sono affiancati i messaggi spediti via posta elettronica, le condivisioni su Facebook e più di recente l'esplosione dei messaggini via WhatsApp.

Tante frasi simpatiche per gli Auguri Befana

Parte ufficialmente la corsa agli auguri di Buona Befana in vista del 6 gennaio. Sia con una frase sia con una immagine divertente e sia con una citazione d'autore, ci sono tanti modi originali per distinguersi. Naturalmente non mancano i siti ben strutturati e ricchi di belle frasi da spedire per l'occasione. come queste:

Ho chiesto l’erba e mi hanno dato un prato; ho chiesto un po' di acqua e mi hanno dato il mare; ho chiesto di parlare con la Befana e, strano ma vero, o forse no, mi hanno dato il tuo numero!

Stasera Quark manderà in onda un documentario sulle Befane: come mangiano, come si riproducono, cosa pensano… Ma era proprio necessario raccontare la tua vita a Piero Angela?

Non perdere tanto tempo per la maschera: basta un'aggiustatina ai capelli e via!

Auguri Befana: video divertenti con messaggi

Per chi preferisce la rapidità di WhatsApp, suggeriamo però l'invio di un video dalle dimensioni contenute e certamente divertente. Spulciando tra le varie piattaforme YouTube, Vimeo e DailyMotion, tutte gratuitamente consultabili, scopriamo la presenza di simpatici filmati con con immagini relative alla simulazione del caricamento del nuovo anno come fosse un programma per PC che si sta avviando, un aereo in volo che scarica la Befana senza paracadute, una calza ricca di fortuna ovvero di dolciumi con un ferro di cavallo, i minions travestiti da Befana, una bella immagine animata con un simpatico augurio.

Foto e immagini personalizzati per gli Auguri Befana

Per esempio perché non consultare le tante proposte presenti sul sito trvnews.com per fare gli auguri in vista della Befana di venerdì? Molte delle foto e delle vignette sono anche in alta risoluzione così da sorprendere parenti, amici e tutte le donne che ci stanno attorno. Stesse idee e medesimo funzionamento per newyearsmsgreetings.com, con la sola differenza sulla disponibilità di tante frasi aggiuntive e divertenti filastrocche. Sono però in lingua inglese, ma è tutto molto intuitivo e non presenta passaggi ostici. Ecco poi i tanti portali con le loro card elettroniche: basta scegliere l'immagine, inserire l'indirizzo di posta elettronica, aggiungere una frase di accompagnamento e dare il via libera. Le amiche Befane ringrazieranno.