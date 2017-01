Tanti Auguri a Tutte le Befane del Mondo: come fare auguri speciali alle Befane a cui si ci si tiene

La Befana è un simbolo universalmente riconosciuto, almeno in Italia. Tutti, grandi e piccini, aspettano il verdetto che la vecchietta volante prepara ogni anno nella notte magica a cavallo tra il cinque e il sei gennaio. Carbone per chi ha fatto il cattivo, cioccolata. Dolci e doni a volontà invece per quelli che durante il corso dell’anno appena trascorso sono stati buoni. Quest’ultima è la categoria alla quale, ovviamente, tutti vorrebbero appartenere. Una tradizione insidiata solo in parte dalla figura tozza e paffuta proveniente dal Nord Europa dell’omologo maschile che risponde al nome di Babbo Natale. L’Epifania, proprio per la presenza di questa figura mitologica, può essere considerata una seconda festa delle donne. O meglio delle befane. Mogli, amiche, fidanzate, colleghe di lavoro. Tutte in queste ore saranno fatte oggetto di simpatici scherzetti e di auguri che a volte potrebbero suscitare anche qualche reazione leggermente contrariata. Ma si sa, le tradizioni devono essere rispettate. Ecco perché è importante fare gli Auguri a tutte le Befane del Mondo. Auguri che devono essere speciali prima di tutto perché rivolti alle Befane a cui ci si tiene se si vuole colpire al cuore la destinataria ed evitare spiacevoli reazioni. Ecco perché se la vostra immaginazione è al palo non dovete fare altro che farvi aiutare da noi accogliendo e sfruttando al massimo questi nostri suggerimenti.

Auguri speciali alla Befana originali e ironici

Se conoscete i vostri polli, o meglio le vostre befane, e non nutrite alcun dubbio sul loro senso humor e sul temperamento allegro allora potrete provare a stuzzicarle con questi auguri speciali originali ed ironici.

Forse la Befana incontrandoti potrebbe iniziare a piangere. Non ti spaventare. Ha solo paura che tu possa rubarle il posto. Tanti auguri Befana. Mi raccomando ci vediamo al solito posto. Io porterò i dolcetti. Tu porta il resto. Tanti auguri amica mia Befana. Non ti preoccupare per la maschera a te basta indossare il giusto vestito. Per il resto non ti manca niente più. Auguri di Buona Befana. Mi hanno chiesto con chi voglio trascorrere il giorno della Befana. Ovviamente con te ma temo che quel giorno sarai troppo impegnata. Magari rimandiamo. Auguri! Per te il giorno della Befana è tutto l’anno. Auguri.

Frasi tradizionali e spiritose per Befane

Se invece sapete che non potete spingervi troppo oltre e pensate che sarebbe meglio tenersi dentro i binari della tradizione non ci sono problemi. Abbiamo escogitato anche per l’Epifania la soluzione che fa al caso vostro. Non vi lasciamo mai soli e per soddisfare ogni vostra esigenza abbiamo pensato di offrirvi anche una selezione di frasi tradizionali e spiritose accanto a quelle più originali e divertenti da potere inviare alle vostre Befane in occasione dell’Epifania e dell’arrivo della Befana.