Auguri Epifania 2017 e Auguri Befana 2017 con video personalizzati, frasi buffe, immagini scherzose

Mancano meno di 24 ore all'arrivo della Befana 2017 e occorre farsi trovare pronti sia in vista dei dolciumi o del carbone e sia per fare gli auguri a tutte le donne, i bambini e gli amici che ci stanno attorno. Ma almeno sotto questo secondo versante non occorre affatto preoccuparsi perché ci sono le centinaia di soluzioni offerte dal web per individuare la frase migliori, la foto più buffa o il video che ci fa tornare bambini. Questa, come amiamo ripetere tutte le volte, è un appuntamento per tutti: è in grado di far sorridere e sognare a tutte le età e poi, per chi è molto attento all'aspetto religioso e tradizionale del 6 gennaio, è anche il giorno dell'Epifania.

Auguri Befana: le frasi più divertenti

Ed ecco che anche quest'anno arriva puntuale l'appuntamento con la Befana 2017. A chi ha bisogno di frasi originali e divertenti con cui dire la propria in maniera simpatica e allegra, il web propone un ampio ventaglio di possibilità. Con una semplice ricerca è possibile trovare le parole giuste da spedire via smartphone con un messaggio di testo non superiore ai 160 caratteri, via WhatsApp o via email e perfino con la condivisione via Facebook. Vogliamo fare qualche valido esempio da potere sfruttare?

Tutto bene? Al telegiornale hanno detto che un aereo si è scontrato su una signora a bordo di una scopa. Non farmi stare in pensiero, tanti auguri di buona Befana.

Scusa, non ci avevo pensato. Avrei dovuto regalarti una scopa nuova. Non deve essere facile fare tutti quei regali sempre con la stessa scopa da anni.

La Befana è vecchia e deve andare in pensione. Hai già fatto domanda di assunzione? Auguri di buona Epifania.

Immagini e video scherzosi per gli Auguri Befana

Simpatici e originali sono i tantissimi video per fare gli auguri in vista della Befana 2017, facilmente ricavabili sulle piattaforme di raccolta filmati Vimeo, YouTube e DailyMotion. Così come una foto, una immagine o una bella cartolina digitale fanno sempre la loro adeguata figura. Come funziona? Non ci sono grandi differenze tra i vari portali. In linea di massima, le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore. Fra le opzioni speciali ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline.