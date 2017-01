napoli sampdoria streaming

Tutto è pronto per il match Napoli-Sampdoria: uno spettacolo che sarà possibile vedere in streaming su diversi siti. In maniera del tutto legale, dal momento che i siti in questione hanno acquistato i diritti del campionato di Serie A, consentendo a tutti di poter godere della propria squadra del cuore.

Come vedere Napoli-Sampdoria in streaming

Una sfida molto avvincente, Napoli-Sampdoria prevede scintille: uno show assicurato che vedrà affrontarsi, alle ore 20.45 di sabato, il team di Sarri, contro la squadra blucerchiata. Chi non potrà andare allo stadio, si starà probabilmente chiedendo come vedere la partita in streaming. Una domanda più che lecita dal momento che parliamo di una prova del nove per entrambe le compagini: da un lato il Napoli dovrà dimostrare a se stesso e ai tifosi che la famosa “Sindrome del Capitone” è ormai passata di moda, dall’altra la Sampdoria che finora ha raccolto meno punti di quanto meritasse considerando il bel gioco espresso in campo dai giocatori e dalle prestazioni eccellenti sfoderate finora dagli ottimi attaccanti blucerchiati Quagliarella e Muriel. E proprio Quagliarella potrebbe sentire più degli altri il match: lui, il grande ex che lasciò le falde del Vesuvio con più di qualche dissapore e sogna già una rivincita contro i suoi vecchi compagni di squadra.

Napoli-Samp, chi vincerà, ecco come vederla

Ma la super sfida Napoli-Sampdoria avrà tanti altri protagonisti che aspettano soltanto il momento giusto per accendere la gara. Per questa ragione l’interesse su come vederla gratis sta diventando un piccolo tormentone del web. Oltre al grande ex Fabio Quagliarella, c’è anche un altro giocatore che potrebbe volersi mettere in mostra. Parliamo di quel Manolo Gabbiadini, anche lui un ex, che fino ad oggi non è mai riuscito ad esprimersi al meglio con la maglia azzurra e ripensa ai tempi andati ai tempi della Sampdoria quando faceva impazzire la platea grazie ai suoi sinistri infernali. Il futuro di Manolo Gabbiadini è tutto da scrivere: in molti lo danno già in partenza, dopo due anni esatti dal suo arrivo, l’attaccante non è mai sembrato a suo agio in maglia azzurra; dall’altro però alcuni esperti del settore stanno avanzando una machiavellica ipotesi. Il calciatore, infatti, potrebbe restare a Napoli almeno fino a giugno ed essere impiegato non più nel ruolo di prima punta, ma come vice Callejon, in quei momenti della partita dove sull’esterno di destra può far comodo un sinistro pronto a colpire; ruolo in cui né El Kaddouri né Giaccherini hanno convinto. Inoltre, con Milik reduce da un infortunio e Pavoletti che è appena sbarcato a Napoli, privarsi dell’unica punta di ruolo potrebbe essere una mossa affrettata. Un buon modo per non rischiare di ritrovarsi nuovamente senza un attaccante all'altezza, e al contempo di avere maggiori soluzioni tattiche in attacco, nonché di non generare minusvalenze, potrebbe essere proprio quello di trattenere ancora un po’Gabbiadini nella speranza di una rinascita nel ruolo di vice-Callejon. Staremo a vedere. In ogni caso il presidente Ferrero ha già dichiarato di essere pronto a riprendersi Manolo.

Napoli-Samp, i siti gratis

Per vedere Napoli-Sampdoria in maniera legale basterà visitare i siti streaming di Rtl, Orf, Rsi, Armenia Tv, La2, Arena Sport del Montenegro: tutti siti che hanno acquistato legalmente i diritti della Serie A. Inoltre sarà possibile godere di Napoli-Samp sulle piattaforme streaming di Sky, ovvero Sky Go, e dell’omologa di Mediaset Premium, ovvero Mediaset Play che, tra l’altro, offrono la telecronaca in italiano. Interessante anche l’offerta di Nowtv che offre per quattordici giorni gratuitamente la visione delle partite in streaming.