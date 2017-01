Auguri Befana 2017 semplice e veloci per colpire su Facebook, WhatsApp con frasi, video, gif, cartoline

Non ci sono più scuse: la Befana è alle porte e occorre la giusta accoglienza. Di che tipo? Innanzitutto organizzando una adeguata celebrazione o almeno prepararsi agli auguri più simpatici da inviare a tutte le donne che conosciamo e introducendo i più piccoli a questa festività. E magari lo si può fare nell'ottica di differenziarsi rispetto allo scorso anno, sfornando frasi nuove e mai sentite, inviando una immagine o una foto originale via WhatsApp o condividendo un video divertente e accattivante sulla bacheca Facebook o attraverso una delle tante piattaforme di social networking. Tutto molto semplice con un po' di entusiasmo.

Frasi Auguri Befana divertenti

E allora non c'è più tempo da perdere e occorre andare subito alla ricerca delle frasi più divertenti per fare gli auguri per la Befana. Quali sono le parole più simpatiche per fare gli auguri con originalità e leggerezza con un SMS sul cellulare o con un rapido ed efficace messaggio via WhatsApp? Dove trovare le soluzioni più simpatiche? Il web è il pozzo in cui trovare le risorse più adatte e sono tanti i siti in prima linea con proposte sempre nuove. Anticipiamone volentieri qualcuna, tutte con un tono differente.

Non deve sembrarti strano se la Befana quando ti incontra ti abbraccia e si mette a piangere, non è così facile trovare il proprio sosia.

Anche le befane soffrono della loro bruttezza, fortunatamente poi guardano la tua fotografia e si tirano su di morale. Auguri di buona Epifania.

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, si introduce nel camino e di dolci riempie ogni calzino.

L'inizio di ogni gennaio solitamente corrisponde ai saldi. E allora non perdere tempo, puoi rifarti il guardaroba con pochi soldi: ti occorreranno una scopa volante, scarpe tutte rotte e vestiti strappati e avrai completato la tua divisa da lavoro.

Immagini e video Befana per Facebook e WhatsApp

Altrettanto vario è il panorama delle immagini, delle foto, delle card elettroniche e dei video sulla Befana da inviare con Facebook e WhatsApp. Se le ben note piattaforme Vimeo, DailyMotion e YouTube possono essere interrogate con profitto anche in questa circostanza, i siti kisseo.com, 123greetings.com e cardkarma.com offrono più di una alternativa. Sono in inglese? Poco importa perché il linguaggio degli auguri è universale. E soprattutto per la Befana, o per l'Epifania per chi preferisce un tono più religioso e che rimanda al vero significato di questa giornata, non ci sono limiti alla fantasia e alla ricerca dei migliori video e foto.