Partite streaming siti web, link, Rojadirecta e alternative nel 2017 per vedere live gratis diretta partite calcio

Facile e scontato riuscire a vedere le gare della Serie A italiana in diretta streming se si conoscono le tante possibilità a disposizione degli utenti. Le novità rispetto al passato sono di due tipi. La prima è l'aumento del numero delle opportunità per la diretta live, anche gratis. La seconda sono le chance concesse anche a chi non è abbonato ad alcuna delle soluzioni ufficiali. Il tutto, vale la pena far presente, escludendo quei modi che promettono il live streaming gratis pur non avendo l'autorizzazione a trasmettere. In questi casi, il problema risiede proprio nell'illegalità di questa strada con tutte le conseguenze che ne derivano si a livello di qualità dell'esperienza di visione delle immagini, anche a livello audio, e si a livello di eventuale strascichi legali. Anche se non ci risultato casi di coinvolgimenti degli utenti, i vari Premium e Sky sono costantemente sul terreno di battaglia per la difesa dello streaming legale.

Diretta streaming con i siti esteri

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire, tuttavia la diretta streaming degli incontri del campionato italiano attraverso i siti dei canali satellitari che hanno acquisito i diritti per la diretta TV, rappresentare un'opzione aggiuntiva. Qualche nome? In Spagna si può tentare con Atresmedia e TV3, in Svezia con MTGm in Suriname con STVS, in Serbia con RTS, in Russia con Match TV, in Svizzera con SRG SSR, in Slovacchia con RTVS, negli Stati Uniti d'America con Fox, in Turchia con TRT, in Slovenia con Pro Plus. Non tutti i siti web trasmettono le immagini in diretta live per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Sky e Premium: live streaming in 3 modi

Per quest'anno la diretta streaming ufficiale dei match del campionato italiano è una esclusiva di Mediaset Premium e Sky. Nel primo caso il servizio chiave è Premium Play. Al di là dell'introduzione del 4K con cui rendere praticamente perfetta la visione, occorre far presente come questa strada sia percorribile dai soli abbonati. Si tratta evidentemente di un limite non da poco che viene scavalcato da Sky con la piattaforma web Now TV di Sky. Con questa seconda possibilità non occorre sottoscrivere un abbonamento con il canale satellitare e nel caso in cui non si voglia acquistare un ticket mensile o stagionale o un pass di durata variabile, è pur sempre possibile acquistabile una sola gara in streaming. Il costo è di 9,99 euro. Anche Sky ha la sua proposta solo per abbonati. Si tratta di Sky Go ovvero un'app che non è altro che la trasposizione sui display di smartphone e tablet di quanto si può vedere sugli schermi televisivi per la diretta TV.

C'è la diretta live con i siti dei bookmaker

Andando ancora nel dettaglio delle possibilità per gli utenti italiani per la diretta streaming dei match della Serie A, ecco le piattaforme web dei dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere le partite in diretta live poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi.