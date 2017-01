Auguri Befana 2017 messaggi, video, frasi, musei aperti e feste Befana, al via saldi 2017 inizio, fine, garanzia

Che bello: arriva la Befana. Si tratta di un'altra gradevole occasione per festeggiare, fare gli auguri alle persone ci si stanno vicine, donne e bambini in particolare, con messaggi, video e frasi. Ma anche per approfittare di questo ponte per concedersi una mini vacanza. Come vedremo a breve, da una parte non mancano feste e appuntamenti vari organizzati nelle principali città italiana, da Roma a Napoli passando per Milano e Firenze. Ma questa può rivelarsi l'occasione giusta per mettere piede in quel museo per cui non ci sono mai stati tempo e possibilità. Oppure, ancora più semplicemente, possiamo dedicare questa giornata allo shopping per via dell'inizio della stagione dei saldi invernali.

Auguri Befana: frasi, immagini e video divertenti

Il conto alla rovescia per l'arrivo della Befana 2017 può adesso ufficialmente iniziare e l'appuntamento è come sempre per il 6 gennaio. Qual è il modo più originale e divertente per far gli auguri anche in questa occasione? Come riuscire a essere simpatici e lasciare il segno? Quali i messaggi, le dediche, le poesie, le frasi, i video, le foto e le immagini migliori da condividere su Facebook e via WhatsApp? Il web è come al solito il punto di partenza e di riferimento. Come abbiamo visto in questo approfondimento, le possibilità sono sterminate.

Musei aperti e feste Befana

Apertura straordinaria dei musei italiani in questi giorni del Ponte della Befana. Coinvolta la maggior parte delle città, come Torino, Firenze, Bologna, Milano, Roma, Napoli. Sul sito beniculturali.it è presente l'elenco integrale di monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato aperti con tanto di localizzazione e orari. A Firenze c'è come al solito l'imbarazzo della scelta tra Cappelle Medicee, Chiostro dello Scalzo, Circuito Museale, quali Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, Giardino di Boboli, Galleria del Costume, Giardino Bardini. Il tutto mentre chi è alla ricerca di feste e appuntamenti speciali può consultare questo approfondimento.

I saldi coincidono con il ponte della Befana

Si accennava ai saldi invernali, iniziati oggi e che coincidono con la Befana. Non siamo però precipitosi. Non bisogna mai fermarsi al primo negozio che si incontra ma piuttosto confrontare i prezzi applicati nei diversi punti vendita, cercando di orientarsi verso gli indumenti e i prodotti di cui si ha realmente necessità. È meglio diffidare delle vetrine coperte di manifesti che non consentono di vedere la merce e dei negozi che applicano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%. Un buon prezzo a saldo dovrebbe aggirarsi attorno al 40% di sconto. Le più furbe prima dell'avvio dei saldi verificano il prezzo dei prodotti che vogliono acquistare.