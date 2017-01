Auguri Befana 2017 che tutte le feste si porta via: come fare con frasi, video, cartoline ultimi auguri alla grande

Pochissime ore di attesa prima di vedere la Befana solcare il cielo. Ma siamo sicuri che non si tratta di una persona che non conosciamo? Naturalmente scherziamo, ma in ogni caso questa è l'occasione giusta per una simpatica presa in giro di tutte le donne che conosciamo. Può bastare realmente poco per sorprenderle con ironia. Ci sono i messaggi di testo, anche contenuti nella tradizionale lunghezza di 160 caratteri, ma anche le foto, le immagini e i video, tutti da condividere attraverso i social network oppure attraverso una spedizione personalizzata via WhatsApp. E poi, intramontabili come sempre, ci sono anche le cartoline digitali per fare gli auguri di Buona Befana.

Auguri divertenti Befana con una bella frase

Dunque è ormai arrivato il tempo di auguri divertenti per la Befana da formula con una bella frase. Quali sono le parole più originali e divertenti per strappare un sorriso a chi sta vicino e lontano? Quali parole per Facebook e WhatsApp, ma anche biglietti e cartoline? Il web ha una risposta per tutti e anche in occasione dell'Epifania mette in mostra una lunga lista di siti da consultare per trovare la miglior idea. Tra l'altro nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni suggerite dagli stessi utenti. Eccone qualcuna:

Attenzione: vendo prototipo di scopa volante con sediolino regolabile, abs di serie e doppio airbag. Il prezzo? Un affarone, astenersi perditempo. Buona Epifania.

Con l'arrivo del 2017 daranno degli incentivi per sostituire il proprio veicolo. Che ne dici? Non è giunto il momento di cambiare la tua vecchia scopa? Magari potresti comprare una bella auto come tutte le persone normali.

Sei pronta per la Befana? Hai tracciato le rotte di volo? Hai lucidato la scopa? Lo sai bene che l’Epifania non comincia senza di te.

Se avete fatto i bravi bimbi, stanotte la Befana vi porterà tanti dolcetti e li metterà nelle vostre calze. Lavatevi i piedi e non fatemi fare brutte figure.

Auguri Befana con una cartolina elettronica

E naturalmente, ci sono i video, da cercare senza grande fatica su YouTube, ma anche su Vimeo o DailyMotion, così come le tante card elettroniche da spedire a tutti i contatti per la Befana o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti gli amici reali e virtuali. Il funzionamento è semplice e il servizio è sempre gratuito. Le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore.