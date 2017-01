Auguri Befana 2017 frasi, video, immagini per stupire, meravigliare, rallegrare amiche, donne, moglie, fidanzata, mamma, zia

Con l'arrivo della Befana si chiude il ciclo delle festività tra la fine e l'inizio del nuovo anno ovvero un altro momento di gioia in cui fare (o scambiarsi) gli auguri con una frase o una foto. Anche in occasione del 6 gennaio, di cui è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia, le opportunità per stupire, meravigliare, rallegrare amiche, donne, moglie, fidanzata, mamma e zia sono realmente tante. In fondo, è proprio alle donne che bisogna innanzitutto formulare gli auguri, ovviamente con ironia. Ma questa è anche la festa dei più piccoli che ci stanno attorno con i quali, oltre alla calza, che scommettiamo sarà carica di dolciumi, sarà sempre possibile condividere un video divertente sulla Befana che sta per planare sopra le nostre teste.

Auguri Befana: frasi per rallegrare

Mancano ormai pochissime ore alla Befana 2017 ed è già tempo di pensare al modo migliore per formulare gli auguri. Non solo alla propria mamma, moglie, fidanzata o zia, ma a tutte le donne che ci stanno vicine. Poco importa se sono formulati con un breve messaggio di testo sul cellulare, con un messaggio di posta elettronica, via WhatsApp o sulla bacheca personale di Facebook. Chi è alla ricerca delle parole più adatte può dare un'occhiata a uno dei tanti siti sviluppati per l'occasione con una ricche selezioni di suggerimenti formulate dagli stessi utenti.

Per cortesia, potresti mandarmi un tuo selfie? I miei amici non credono all’esistenza della Befana. Auguri!

Di solito non festeggio l’onomastico. Ma oggi che è la Befana farò un’eccezione tutta per te: auguri!

Il 6 gennaio sentirai bussare alla tua porta, e vedrai una vecchia vestita di stracci con in mano una scopa. Non è tua sorella, è la Befana!

La Befana ti ha vista e ha cambiato mestiere. Non aveva mai visto una persona più brutta di lei: sei riuscita a mandare in crisi anche la Befana. Auguri di buona Epifania.

Video ironici e immagini per gli Auguri Befana 2017

Sono sempre molto ricercati i video (mai provato a fare una ricerca approfondita su DailyMotion, YouTube o Vimeo), le immagini e le cartoline elettroniche anche per la Befana 2017. Sono tanti i portali attivi che offrono un'ampia possibilità di scelta e la procedura da seguire è sempre la stessa. Basta inserire le mail del mittente e del destinatario, aggiungere un pensiero, stabilire l'orario di spedizione e il gioco è fatto. In pochi secondi e con pochi click, la cartolina viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica. Tutte le card digitali sono rigorosamente gratuite. Infine, segnaliamo che dall'appuntamento della Befana non sfugge il più popolare dei siti di social network. Sono infatti numerose le applicazioni che possono essere utilizzate per fare auguri originali e inaspettati attraverso Facebook.