Dalla Calza della Befana frasi, video, immagini Auguri Befana 2017 originali, divertenti, simpatici

Ancora una festa è poi si chiude questo piacevole periodo tra la fine di un anno e l'inizio di un altro. La Befana non si differenza poi così tanto dagli altri appuntamenti considerano che porta con sé doni, come la calza ricolma di leccornie (ma attenzione al carbone), e il tradizionale scambio di auguri. In realtà, proprio di uno scambio non si può parlare considerando che a essere prese di mira sono soprattutto le donne siano esse moglie o fidanzata, mamma o zia, amiche o colleghe di lavoro. Naturalmente con simpatia e ironia. La stessa che travolge i bambini, forse i più ansiosi di tutti nell'aspettare che la brutta vecchiaccia solchi i nostri cieli.

Frasi e auguri Befana divertenti

Si celebra domani l'arrivo della Befana 2017 ed è tempo di pensare agli auguri. Qual è il modo migliore e più originale per fare sentire la propria vicinanza? Quali sono gli auguri più belli da spedire a tutte le donne e ai più piccoli ma anche agli amici più stretti? Viene in soccorso il web con le tante proposte sia per chi vuole spedire una cartolina elettronica sia per chi cerca le parole giuste da inviare con un SMS, un messaggio di posta elettronica o via WhatsApp. Proviamo a fare qualche esempio.

Ehi, ancora non ho capito perché mi hai rubato la scopa e te nei andata in giro da sola di notte. La prossima volta basta che me la chiedi, te l’avrei prestata volentieri.

Ehi, ho visto Babbo Natale ieri, mi ha chiesto se sei pronta per il solito giretto del sei gennaio. Auguri di buona Befana.

Perfetto, il suo curriculum è stato selezionato tra altri mille. Abbiamo trovato la nuova Befana 2017. La aspettiamo il 6 gennaio per il giorno del debutto.

Ecco perché la mia casa è tutta impolverata. Mi hai rubato la scopa per scappare anche stavolta. Chissà perché capita sempre il 6 gennaio. Tanti auguri, Befana.

Video e immagini Auguri Befana simpatici e originali

Perché non cercare qualcosa di veramente originale ovvero con una sensibilità differente per gli auguri per la Befana 2017 sui siti stranieri? Una bella selezione di immagini e foto da inviare con facilità anche con il cellulare è presente sul portale lovethispic.com mentre per i video i punti di riferimenti più sicuri su cui effettuare una ricerca sono Vimeo, DailyMotion e YouTube. E sempre in tema di auguri in vista del 6 gennaio ci sono cartoline, sia statiche sia animate: le possibilità offerte sono numerose e riescono ad accontentare tutti i gusti. E naturalmente sono tutte opzioni gratuite che richiedono solo pochi click e la scelta della card migliore.