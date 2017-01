Partite streaming Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Inter, Roma su link, siti web, Rojadirecta con quattro metodi differenti

Campionato dopo campionato, non solo aumenta la qualità della visione delle gare di calcio in streaming. Ma anche il numero delle opportunità è in crescita per gli incontri di Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Inter, Roma. Anzi, escludendo tutte quelle piattaforme che propongono la diretta live gratis pur non avendo la possibilità legale, tante possibilità sono sotto gli occhi di tutti e a portata di click quasi nell'indifferenza. Se in prima fila ci sono i vari Sky e Premium che hanno legittimamente acquisito i diritti per il live streaming oltre che per la diretta TV, altre soluzioni utili passano anche dalle piattaforme dei bookmaker e dai portali di quei canali satellitare che hanno fatto propri i diritti per la gestione delle immagini del campionato italiano italiano di calcio e rimbalzano la trasmissione anche sui rispettivi siti web. Non è affatto detto che il passaggio sia automatico e in entrambi i casi esistono limiti, paletti e condizioni ben precise, ma vale la pena fare più di un tentativo.

Siti esteri e diretta streaming

Ci sono dunque varie strade per la diretta streaming e una di queste passa dai canali satellitari. In pratica è possibile fare un tentativo sui siti di quelli che hanno acquisito i diritti per la diretta TV. Quali? Quello svizzero RSI La2, quello svizzero tedesco RTL o quello austriaco ORF, ad esempio. Ma ulteriori possibilità arrivano da Hotbird 13 e Astra 1 così come, sempre dal combinato canale satellite e diretta live di Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland, Armenia TV. Non tutti lo fanno e spesso entrano in gioco limiti di natura geografica che impediscono lo streaming via web. Tuttavia altre prove possono essere effettuate con i Paesi Albania con Vizion Plus, Andorra con Atresmedia e TV3, Australia con SBS, Austria con ORF, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Bielorussia con Belteleradio, Belgio con Medialaan e RTL, Birmania con MNTV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo.

Promozioni e offerte per la diretta live con Now TV senza abbonamento

Now TV è una piattaforma web per PC, smartphone e tablet che, seppur a pagamento non richiede di abbonarsi al canale satellitare per vedere la diretta streaming degli incontri di Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Inter, Roma. In questo momento c'è la possibilità di sottoscrivere diversi ticket. Quello per le partite singole (9,99 euro), quello Calcio che dura un mese (19,99 euro) e aggiunge 12 canali Sky Calcio più Sky Sport 24 e Sky Supercalcio per Serie A, Serie B e Europa League, e quello stagionale Squadra del cuore (99,99 euro), con cui vedere in live streaming tutte le gare della propria squadra da qui alla fine dell'anno.

Sky e Premium e il live streaming

Solo per abbonati Mediaset, permette la diretta live da PC e Mac, iPhone e iPad, smartphone e tablet basati sul sistema operativo Android, ma anche sul proprio televisore con la Premium SmartCam o i decoder abilitati e su Smart TV, Xbox One, Xbox 360 e Chromecast collegabili al web. Dall'altra parte, c'è Sky Go, l'app per smartphone e tablet con cui vedere on demand la programmazione Sky e in diretta streaming le gare del campionato, anch'essa accessibile ai soli abbonati.

Streaming delle gare di calcio con i sito dei bookmaker

A chiudere questa carrellata di possibilità per la diretta streaming ci sono i siti dei bookmaker, come Betclic e Snai. Tuttavia nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi.