Partite streaming gratis live diretta calcio. Dove e come vedere

A grandi passi verso un'altra giornata di calcio da poter vedere anche in streaming su smartphone, tablet e PC. Ogni match può essere seguito sul piccolo o sul grande schermo, purché si disponga di un collegamento al web. E il tutto senza rischi in termini di spam e di pubblicità invasiva. Le proposte che adesso illustriamo non tengono infatti conto delle soluzioni che rimangono al live streaming gratis ma illecito. I rischi sono infatti di vario tipo e coinvolgono sia la corretta e fluidità visione delle immagini in diretta live. Ma anche lo spam eccessivo che può nascondere insidie e tentativi di truffa. A ogni modo cerchiamo di andare anche al di là delle possibilità di streaming proposte dai ben noti Sky e Premium. Ci accorgeremo come esistono nuove strade, anche con alcuni limiti, ma spesso trascurate per mancanza di conoscenza.

Siti esteri per la diretta live

Perché dunque non provare a vedere i match in diretta live sui siti dei canali satellitari? Non è affatto scontato ovvero occorre procedere con una attenta ricerca e dal punto di vista strettamente giudiziario gli orientamenti sono diversi. Tuttavia è possibile tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox.

Streaming alternativi con le piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che stanno trovando spazio, come quello alternativo della diretta streaming sulle piattaforme dei siti dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le partite, anche per la presenza di blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi.

Streaming sicuro: Sky e Premium

Sky propone una soluzione tutta per abbonati. Si tratta di Sky, app gratuitamente scaricabile da tutti su smartphone e tablet, ma non utilizzabile senza essere abbonati. La compatibilità è ampia e comprende iPhone e iPad ma solo se non sono stati oggetto di jailbreak. Evidentemente più interessante perché è un servizio a largo raggio, è la piattaforma web Now TV. Basta collegarsi al sito Internet o scaricare l'app dedicata per riuscire a vedere in diretta streaming i singoli incontri della Serie A, senza la necessità di abbonarsi al canale satellitare. Il servizio è a pagamento e il costo è di 9,99 euro per una sola gara. Mediaset Premium ha sviluppato la piattaforma Premium Play, m solo per abbonati. Tuttavia si registra l'ampio supporto: è possibile utilizzarlo sia attraverso PC e Mac collegandosi all'apposita pagina web, sia da smartphone e tablet scaricando l'app dedicata e sia da console da salotto e smart TV. Di recente è stata poi implementato il 4K.

Infine, ricordiamo come tra le opzioni per la diretta c'è l'app Tim. Il costo del servizio è di 9,99 euro per l'attivazione annuale e di 1,99 euro per ogni incontro acquistato. In ogni caso l'opportunità è limitata ai clienti Tim.