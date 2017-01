Partite streaming da vedere su link, siti web, Rojadirecta sabato e domenica

Si tratta dell'antica legge della domanda e dell'offerta. Aumentano le richieste per vedere in diretta streaming gli incontri del campionato italiano di calcio e di conseguenza si moltiplicano le soluzioni a disposizione di chi ama la visione da PC anziché da TV, da smartphone e tablet in mobilità anziché rimanere ancorati nel salotto di casa. Il ragionamento e l'illustrazione delle proposte travalicano le soluzioni illegali (Rojadirecta dice nulla?) e tengono conto solo delle strade legalmente percorribili. Non si tratta evidentemente di precludere le possibilità, anche se siamo contrari alla pirateria digitale, ma solo di mettere in luce quelle consentite e in grado di assicurare una esperienza gratificante sia in termini di qualità delle immagini e sia di audio. Anche se, anticipiamolo subito non tutte le proposte che indichiamo offrono la diretta streaming dei match della Serie A in lingua italiana. Ma si tratta appunto di soluzioni lecite.

Streaming gratis sui siti esteri

Nel caso di collegamento, senza dubbio è una ghiotta occasione lo streaming su siti delle emittenti satellitari che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini. Non sono sempre proposte tutte le gare e alcune sentenze hanno messo in dubbio la liceità di questa modalità al di fuori dei Paesi di provenienza. In ogni caso, tra i tanti esempi ci sono quelli di Costa Rica con Teletica, Croazia con HRT, Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Francia con D8, Georgia con GPB, Germania con ZDF, Grecia con ERT, Guatemala con TV Azteca, Honduras con TVC, Ungheria con Magyar Televízió, Indonesia con RCTI, Irlanda con RTÉ e TV3.

Sky e Premium e vari modi per la diretta live

Ovviamente c'è sempre la possibilità di vedere tutti gli incontri in diretta streaming da qualunque device connesso al web. Che sia un PC o un Mac o uno smartphone o un tablet poco importa, così come se si tratta di Xbox One, PlayStation 4 o smart TV. Il punto di contatto con il live streaming è così rappresentato da Mediaset Premium con Premium Play, fruibile solo da chi ha un contratto con la società milanese, ma anche all'app Sky Go di Sky. Si tratta del completamento della proposta più ampia che include dirette TV e contenuti on demand. L'alternativa in questo caso c'è ed è Now TV, piattaforma web attraverso cui acquistare anche singole dirette streaming degli incontri di Serie A. La compatibilità per vedere in streaming e senza contratto gli incontri della Serie A è pressoché completo, includendo anche il Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi.

I siti dei bookmaker e la diretta live

Infine segnaliamo un altro sistema alternativo per la diretta streaming degli incontri della Serie italiana ovvero quella dei tanti siti dei bookmaker attivi da queste parti. In questo caso è quasi sempre indispensabile disporre di un conto aperto ed essere attivi. Alcune piattaforme non trasmettono poi i live match dei campionati del Paese di provenienza ma solo di quelli esteri.