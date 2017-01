Streaming Napoli-Sampdoria: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Il Napoli senza difesa affronta una Sampdoria che, almeno dalle dichiarazioni della vigilia, vuole dare battaglia e non presentarsi come vittima sacrificale degli azzurri. Napoli-Sampdoria ha offerto sempre uno spettacolo degno del blasone delle due squadre nelle partite scorse e quest’anno, la particolare situazione delle due squadre fa prevedere che lo spettacolo non mancherà nemmeno quest’anno. E per chi ama il calcio e non possiede un abbonamento, sarà possibile vedere Napoli-Sampdoria in streaming live gratis. Tra le varie informazioni vi daremo anche quelle utili a capire come fare e vedere la partita su siti streaming, in maniera del tutto legale.

Albiol squalificato, Koulibaly e Ghoulam impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa. Chiriches ancora in forza perché alle prese con l’infortunio muscolare, avuto nella partita con la Fiorentina, che si sta rivelando più fastidioso del previsto. Se non si chiama emergenza questa. La squadra di Sarri dovrà quindi reinventarsi il cuore della propria difesa. Previsto il debutto di Tonelli al fianco di Maksimovic, una coppia di centrali che non ha disputato fino ad oggi nemmeno un minuto insieme.

Sarà stato bravo Sarri a inculcare ai due i meccanismi previsti dal suo modulo in così pochi giorni? Per scoprirlo si può guardare live gratis Napoli-Sampdoria in streaming e vi daremo qualche informazione utile. Confermato invece Mertens, fresco del rinnovo con la società azzurra con la quale rimarrà legato fino al 2020, al centro dell’attacco partenopeo insieme a Callejon ed Insigne. Potrebbe essere invece l’ultima apparizione al San Paolo per Manolo Gabbiadini, altro grande ex, giunto ormai ai titoli di coda della sua non certo fortunata esperienza all’ombra del Vesuvio. Non esordirà Pavoletti, che sta recuperando ancora dall’infortunio che lo tiene lontano dai campi di gioco ormai da due mesi.

I blucerchiati invece non avranno particolari problemi di formazione e sono decisi a dare battaglia un una gara che sarà trasmessa live anche su alcuni siti streaming. In forse soltanto Bruno Fernandes vittima del virus influenzale che non gli ha permesso di allenarsi bene in questi giorni. Potrebbe invece debuttare il nuovo acquisto Bereszynski, esterno destro polacco in arrivo dal Legia Varsavia.

Viviano non dovrebbe farcela a recuperare e quindi a difendere i pali della porta blucerchiata sarà ancora una volta Puggioni. I doriani hanno necessità di mettere fieno in classifica dove occupano una zona ibrida, ancora con un margine di sicurezza accettabile sulla zona retrocessione ma che rappresenta una sorta di palude dove potrebbero affogare le ambizioni europee dei blucerchiati.

I siti web e link per lo streaming live gratis i tribunali con varie sentenze si sono divisi e finché non ci sarà un pronunciamento perlomeno europeo è difficile che si giunga ad una soluzione. Certo, anche se non sempre sono in italiano, ci sono alcuni svizzeri-italiani che offrono una qualità audio-video molto buona.

Vi sono, infatti, siti web e link stranieri che permettono di vedere lo streaming dover aver acquistato legalmente i diritti nelle loro nazioni e mettendo a disposizione online sui propri portali le sfide senza nessun blocco geografico e, quindi, si possono vedere. E sono quelli che noi segnaliamo, tutti legali e di buona qualità. RSI La2, Armenia TV, RTL, ORF, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Austria, Sky Deutschland sono alcuni esempi.

Se avete un abbonamento potrete invece usufruire di Sky Go o Mediaset Play oppure sperimentare la promozione, valida quattordici giorni, di Nowtv che mette a disposizione gratuitamente le partite in streaming sulla propria piattaforma.