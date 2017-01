Napoli-Sampdoria streaming siti web migliori. Come e dove vedere

La squadra di Sarri è chiamata a dimostrare di avere superato la sindrome del capitone. Ossia l’incapacità di tornare in campo, dopo la pausa delle festività natalizie, con la giusta mentalità per evitare brutte figure o passi falsi che in questo particolare momento della stagione, con il distacco che è già abissale dalla vetta, potrebbe rappresentare una sorta di game over anticipato per le ambizioni azzurre. Napoli-Sampdoria sarà visibile anche in streaming e noi vi forniremo qualche indicazione sui siti web migliori dove seguire il match.

Napoli-Sampdoria siti web migliori

Sarà un Napoli che si presenterà all’appuntamento Napoli-Sampdoria, visibile sui siti web migliori con una forte emergenza in difesa. Se infatti la partenza di Koulibaly e Ghoulam, impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa era stata ampiamente preventivata, la squalifica di Albiol e soprattutto l’infortunio di Chiriches nell’ultima apparizione del 2016 contro la Fiorentina, hanno fatto saltare in aria i piani di Maurizio Sarri.

Che è stato quasi costretto a gettare nella mischia per il suo esordio stagionale Tonelli che comporrà una coppia di centrali molto inedita con Maksimovic visto che i due non hanno mai giocato insieme. E per un reparto, quello difensivo, che si è mostrato vero Tallone d’Achille dei partenopei queste non sono certo buone notizie. Certa la presenza sulla sinistra per il croato Strinic, chiamato agli straordinari in questo mese di gennaio, ma che potrà finalmente dimostrare il suo valore.

In attacco escluso l’esordio di Pavoletti, spazio ancora al tridente leggero con Mertens, che ha appena rinnovato fino al 2020 e vorrebbe festeggiare mantenendo la sua impressionante media gol, falso nueve al centro del reparto offensivo in compagnia di Insigne e Callejon.

Napoli-Sampdoria come vedere siti

Qualche piccolo problema lo avrà anche Marco Giampaolo che non potrà ancora avere a disposizione l’estremo difensore Viviano, e quindi darà spazio a Puggioni che difenderà ancora una volta i pali della porta blucerchiata. Una degli esperimenti che potrebbe fare il tecnico di Bellinzona riguarda la fascia destra che con l’infortunio di Sala vedrà il probabile esordio del neoacquisto polacco, direttamente dal Legia Varsavia, del polacco Bereszynski.

Come vedere sui siti Napoli-Sampdoria è sarà possibile scoprirlo più in basso. Potrebbe giocare dal primo minuto anche il ceco Schick al posto di Quagliarella, insieme a Gabbiadini uno degli ex della partita. Dietro le punte Ricky Alvarez potrebbe sostituire il febbricitante Bruno Fernandes. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Torreira, classe 1996, jolly tascabile recentemente accostato alla Roma e da Linetty e Barreto.

Sugli spalti dovrebbe esserci un discreto apporto dei supporters napoletani vista la promozione messa in campo dalla società azzurra che offrirà i biglietti della gara di Coppa Italia contro lo Spezia a soli tre euro per chi acquista il tagliando di Napoli-Sampdoria.

Dove vedere Napoli-Sampdoria streaming Serie A

Il freddo polare che investirà l’Italia in queste ore potrebbe distogliere anche i sostenitori più accaniti dall’occupare le già fredde tribune del San Paolo. Ma per fortuna Napoli-Sampdoria sarà visibile anche da chi non ha un abbonamento. Dove vedere Napoli-Sampdoria in streaming, in maniera legale visto che questi siti, soprattutto stranieri, hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite della Serie A seguite le nostre indicazioni.

Si tratta di Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro. E poi per chi vuole il massimo della qualità audio e video ci sono sempre Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium, me anche per i non abbonati la soluzione di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni. In attesa di una simile offerta anche di Premium che al momento la possiede solo per gli abbonati.