Napoli-Sampdoria streaming. Siti web. Dove e come vedere

Un Napoli incerottato incontrerà la Sampdoria di Giampaolo decisa a dare battaglia e non recitare la parte di vittima sacrificale. Tra le altre cose il rientro in campo dopo le pause non rappresenta una specialità per la squadra partenopea che spesso non è riuscita a mettere in campo lo stesso agonismo, la stessa carica delle partite precedenti la sosta. L’hanno chiamata anche sindrome del Capitone e sarà importante per Mertens e compagni sfatare questo tabù per continuare a coltivare ambizioni importanti.

Non sarà facile contro una squadra bene allenata e che vuole tirarsi fuori dalle secche di una classifica che, se non è ancora pericolosa, certamente non rispecchia le ambizioni blucerchiate. I tifosi, che non andranno allo stadio anche a causa dell’ondata di gelo che ha colpito in queste ore il Sud Italia, oppure non hanno l’abbonamento, potranno seguire Napoli-Sampdoria in streaming. Per sapere dove e come vedere in streaming il match seguite le nostre indicazioni sui siti web migliori.

Napoli-Sampdoria come vedere siti

Non si ferma l’emergenza difesa per Maurizio Sarri che, probabilmente non potrà schierare la difesa titolare e sarà costretto a proporre una versione totalmente inedita. Un brutto colpo visto che proprio il reparto difensivo è stato fino a questo momento il Tallone di Achille per una squadra che, pur avendo perso il bomber capace di stabilire il nuovo record di reti segnate in un unico campionato, ha fino ad oggi mostrato una capacità realizzativa più alta rispetto alla scorsa stagione.

Alla squalifica di Albiol e alle assenze programmate di Ghoulam e Koulibaly impegnati con le loro nazionali in Coppa d’Africa, si è aggiunta anche il probabile forfait di Hysaj, colpito dall’influenza che probabilmente non gli consentirà di scendere in campo. La retroguardia dovrebbe essere quindi composta da Maggio, Maksimovic, Tonelli all’esordio in campionato con la maglia del Napoli e Strinic, che sarà chiamato in questo mese agli straordinari.

Un’occasione che non vorrà certamente lasciarsi sfuggire per dimostrare il suo valore e provare a ribaltare le gerarchie che vedono saldamente in testa l’esterno algerino. Sarà interessante capire le mosse del tecnico toscano e il rendimento della difesa partenopea. Su come vedere Napoli-Sampdoria torneremo fra poco.

Napoli-Sampdoria siti web vedere gratis

Anche Marco Giampaolo dovrà fare a meno di qualche pedina importante nello scacchiere titolare della sua squadra. L’estremo difensore Viviano, infatti, non ha ancora superato l’infortunio e quindi ancora una volta sarà il sostituto Puggioni a difendere i pali della porta blucerchiata. Un altro esperimento che sta ronzando nella mente del tecnico Giampaolo riguarda la fascia destra lasciata sguarnita da Sala, ancora infortunato e che con tutta probabilità sarà occupata dal neoacquisto polacco, dal Legia Varsavia, Bereszynski all’esordio con la maglia doriana.

Napoli-Sampdoria sarà visibile anche sui siti web gratis che consiglieremo tra poco. Potrebbe giocare dal primo minuto anche il ceco Schick al posto di Quagliarella, insieme a Gabbiadini uno degli ex della partita. Dietro le punte Ricky Alvarez potrebbe sostituire il febbricitante Bruno Fernandes. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Torreira jolly e Barreto.

Sugli spalti dovrebbe esserci un discreto apporto dei supporters napoletani vista la promozione messa in campo dalla società azzurra che offrirà i biglietti della gara di Coppa Italia contro lo Spezia a soli tre euro per chi acquista il tagliando di Napoli-Sampdoria.

Napoli-Sampdoria quali siti web per vedere

Ed eccoci finalmente al momento di dirvi quali siti web consigliamo per vedere Napoli-Sampdoria in streaming. Siti che garantiscono una buona qualità sia audio che video e soprattutto non presentano rischi legali perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di Serie A. E poi per chi pretende il massimo della qualità audio e video ci sono sempre Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium.

I non abbonati potrebbero scegliere la soluzione di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni. Infine non va trascurata la possibilità offerta per lo streaming gratis di Napoli-Sampdoria anche i siti web dei bookmakers che da poco hanno iniziato a trasmettere alcune partite, non tutte, soprattutto estere.