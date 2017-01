Napoli-Sampdoria streaming quando e come

Il freddo polare che si è abbattuto in queste ore sull’Italia e in particolare sul Mezzogiorno potrebbe scoraggiare molti tifosi partenopei a sedersi sulle gelide tribune del San Paolo. Per fortuna ci sono tanti modi, anche per chi non possiede un abbonamento oppure non sarà a casa durante lo svolgimento della partita, per assistere al match. Uno di questi consiste nel vedere Napoli-Sampdoria in streaming.

Quando e come lo troverete scritto in questo articolo. La partita si preannuncia equilibrata e spettacolare vista la filosofia di due tecnici che prediligono la qualità e lo spettacolo alla ricerca spasmodica del risultato. Una sorta di dinastia che a Empoli ha lasciato il segno prima con Sarri e poi con Giampaolo degno suo erede che ha consolidato in Toscana la sua già ottima reputazione. Sarà una sfida attraente che gli appassionati di calcio e del bel gioco non possono rischiare di perdere.

Napoli-Sampdoria, quando e come vedere

Il ritorno in campo dopo la pausa natalizia coinciderà per il Napoli di Sarri con l’emergenza più acuta in difesa che i partenopei hanno mai vissuto in questi ultimi anni. Che Ghoulam e Koulibaly avrebbero salutato la truppa a gennaio per partecipare con le loro nazionali alla Coppa d’Africa si sapeva. Che il perno della retroguardia partenopea, Raul Albiol, non potesse essere della partita lo si era capito quando è scattata la squalifica dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultima trasferta del 2016 al Franchi contro la Fiorentina.

Certo il possibile forfait anche di Hysaj, colpito dal virus influenzale che sta mettendo in ginocchio milioni di italiani, ha complicato ulteriormente i piani di Sarri che sarà costretto a schierare una difesa del tutto inedita con la coppia centrale formata da Tonelli (all’esordio assoluto in maglia azzurra) e il serbo Maksimovic, Strinic sull’out di sinistra e a destra inizia a scaldare i motori Maggio in attesa del verdetto ufficiale sulle condizioni di salute dell’albanese. Quando e come vedere questa partita in streaming lo scopriremo tra poco.

Streaming Napoli-Sampdoria doriani determinati

Doriani determinati a rendere indigesta l’ultima cena natalizia al Napoli. La squadra di Giampaolo che naviga in una posizione anonima di classifica ha bisogno di conquistare punti preziosi per risalire la china e puntare magari anche all’Europa. Missione che attualmente sembra impossibile ma la squadra di Giampaolo sembra avere le risorse tecniche e tattiche per affrontare questa sfida. E cogliere un successo, o comunque uscire imbattuti dal difficile banco di prova rappresentato dalla sfida del San Paolo, potrebbe rappresentare un’iniezione di fiducia importante per il prosieguo della stagione.

I blucerchiati dovranno però fare a meno dell’estremo difensore titolare Viviano, sostituito da Puggioni. In forse anche Bruno Fernandes, vittima del virus influenzale che non gli ha permesso di allenarsi bene in questi giorni. Potrebbe fare il suo esordio il nuovo acquisto Bereszynski, esterno destro polacco in arrivo dal Legia Varsavia. Quagliarella, grande ex della partita insieme a Gabbiadini, non è sicuro di calcare il terreno di gioco del San Paolo visto che è in ballottaggio con Shick. Sarà Gampaolo, probabilmente con una scelta dell’ultimo minuto, a decidere chi dei due proverà a bucare la difesa del Napoli.

Dove vedere Napoli-Sampdoria in streaming

Dove vedere Napoli Sampdoria in streaming gratis? Domanda che sarà ronzata di sicuro nella mente di molti tifosi e appassionati di calcio. Esistono diversi siti, soprattutto stranieri, che offrono questa possibilità anche in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite del campionato italiano di calcio. Quelli che noi consigliamo, che garantiscono anche una buona qualità audio e video sono RSI, Armenia TV,Sky Deutschland, La2, Czech TV, RTL, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, ORF. Oppure ci sono le piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play) che offrono anche la telecronaca in italiano. Da tenere in considerazione l’offerta di Nowtv. Quattordici giorni gratuti nei quali guardare le partite gratuitamente su quella piattaforma.