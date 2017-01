Genoa-Roma streaming

Una sfida estremamente interessante quella tra Genoa e Roma: un match il cui fischio di inizio è previsto per domenica alle ore 15.00 e che sarà possibile guardare gratis in streaming in maniera assolutamente legale, dal momento che esistono diversi siti che hanno acquistato i diritti del campionato di Serie A.

Come vedere gratis Genoa-Roma

Genoa-Roma sarà una sfida importantissima per il campionato. I tifosi si staranno chiedendo come potere vedere gratis in streaming Genoa-Roma dal momento che vedrà affrontarsi due realtà molto interessanti in una gara dall'esito davvero difficile da pronosticare. Da un lato abbiamo la Roma, la seconda forza del campionato, dall'altro il terribile Genoa che, pur non senza qualche difficoltà, sta sciorinando un calcio di primissimo livello.

Eppure, come dicevamo, la partita è quasi impronosticabile: se da un lato la Roma è la seconda potenza del campionato, è pur vero che ha salutato il 2016 con qualche incertezza di troppo e ha fatto trapelare qualche insofferenza all'interno dello spogliatoio. A questo clima di incertezza si aggiungono delle assenze importanti che potrebbero contribuire ad abbassare sia il livello tecnico della squadra, sia quello morale; senza considerare, infine, che il fattore trasferta potrebbe contare tantissimo dal momento che il Genoa soffre molto il calore del suo pubblico.

D'altronde anche l'indomabile Juventus ha dovuto inchinarsi all'influsso del Marassi. Il tecnico Spalletti infatti se da un lato, con molte probabilità potrà beneficiare del rientro di De Rossi, non potrà contare su calciatori come Manolas e Vermaelen, entrambi ancora infortunati, e Salah che è partito per la Coppa d'Africa. Toccherà a Perotti e a El Shaarawy non far sentire la mancanza dell'egiziano e assicurare il giusto numero di assist all'attaccante Dzeko.

Guarda Genoa-Roma in streaming

Dall'altra parte il Genoa affronterà la Roma in un momento di enorme autoconsapevolezza. Molti tifosi genoani si stanno già industriando per capire come vedere Genoa-Roma gratis in streaming. Se da un lato la squadra di Juric ha raccolto soltanto 23 punti fino a questo momento del campionato, dall’altro la squadra rossoblù sa di poter tenere testa a chiunque.

La vittoria in campionato contro la Juventus è solo la punta dell'iceberg, ma chi segue il Genoa sa che i liguri esprimono un ottimo livello di calcio capace di mettere in difficoltà ogni avversario. Il tecnico Juric potrà beneficiare dei graditi rientri di Perin e Rigoni, dopo le rispettive squalifiche, ma dovrà fare i conti con il sanguinolento mercato in uscita che ha visto andare via il centrocampista Rincon e l'attaccante Pavoletti, andati rispettivamente a Juventus e Napoli. La speranza della torcida genoana è il Cholito, il figlio di Pablo Simeone che, dopo la doppietta alla Juventus, sembra essere diventato già un attaccante esperto e navigato.

Genoa-Roma in streaming siti live

Genoa-Roma sarà trasmessa da numerosi siti streaming live che trasmetteranno legalmente il match in streaming. Si sconsiglia vivamente l'utilizzo di Rojadirecta che oltre a non avere i diritti sul campionato italiano, espone anche il computer al rischio di virus di ogni sorta, molto meglio utilizzare i siti che hanno acquistato i diritti della Serie A e danno la possibilità di guardare Genoa-Roma in maniera del tutto legale. Siti come Arena Sport del Montenegro, Rtl, Orf, Armenia Tv, La2, Rsi, senza contare Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che tra i tanti vantaggi offrono anche la possibilità di ascoltare la telecronaca in italiano.