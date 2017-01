Juventus-Bologna streaming

La capolista Juventus, già campione d’inverno, proverà a legittimare la sua leadership nella sfida contro l’ostico Bologna di Donadoni a caccia di punti vista la deficitaria situazione di classifica che vede i felsinei pericolosamente ancorati alla parte inferiore della classifica al quindicesimo posto. Ma i bianconeri non potranno certo fare sconti in attesa di recuperare la gara con il Crotone, rimandata a causa delle fatiche di Doha. Sarà importante per i campioni d’Italia in carica tornare subito al successo.

I tifosi delle due squadre si chiedono se Juventus-Bologna sarà trasmessa in streaming. Argomento che affronteremo più avanti. Adesso concentriamoci sulle condizioni delle due formazioni e sulle prospettive di una gara certamente sarà molto intensa almeno dal punto di vista agonistico, se non da quello dello spettacolo visto che né la Juventus, né il Bologna hanno incantato fino a questo momento. Lo Juventus Stadium saluterà l’ennesimo attestato di stima per una carriera più unica che rara, che la Uefa ha voluto tributare a Buffon (in forse a causa dell’influenza) e Bonucci inseriti nel Team of the year 2016.

Come vedere Juventus-Bologna in streaming

Coloro che avranno difficoltà a vedere la partita potranno seguire le nostre indicazioni su come vedere Juventus-Bologna in streaming. Intanto Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro, il difensore brasiliano infortunatosi durante la finale di Supercoppa, ne avrà, infatti, ancora per qualche settimana. Al suo posto, sulla sinistra, è pronto ai nastri di partenza Evrà. A completare la linea difensiva il trio tutto italiano formato da Barzagli che, Chiellini, Rugani.

A centrocampo è probabile l’esordio, più probabilmente a gara in corso auspicabilmente per i bianconeri a risultato già acquisito, per il venezuelano Rincon, acquistato dal Genoa per circa nove milioni di euro nel mercato di riparazione. Dal primo minuto il tecnico toscano sembra essere orientato a presentare l’undici titolare tradizionale non lasciando spazio a sorprese. Le chiavi del gioco bianconero dovrebbero quindi essere affidate al Principino Claudio Marchisio in cabina di regia supportato da Khedira e Pjanic.

Le uniche incertezze di Allegri sono riservate al reparto offensivo con il ballottaggio che tiene banco tra Higuain e Mandzukic. Il tecnico livornese scioglierà solo a poche ore dal match gli ultimi dubbi su quale dei due attaccanti potrà affiancare Joya Dybala. Da segnalare il rientro nella lista dei convocati del giovane croato Pjaca, ai box da ben due mesi.

Juventus-Bologna previsioni a sfavore dei felsinei

Donadoni vorrebbe scacciare le previsioni che sono a sfavore dei felsinei, ma sa benissimo che non sarà facile. Il tecnico dei rossoblù però dovrà fare a meno di Sadiq e Verdi che saranno fermi ai box ancora per qualche settimana e si affiderà a Mattia Destro sperando in una nuova vena realizzativa del bomber rossoblù che potrebbe finalmente rompere il tabù bianconero. Destro, infatti, pur avendo incontrato per ben otto volte la Vecchia Signora non è mai riuscito a violare la porta bianconera.

A centrocampo Viviani comanderà le operazioni e proverà a smistare quanti più palloni possibili per i suoi compagni del reparto offensivo, alla ricerca di quella vittoria che permetterebbe di guadagnare molta autostima che è forse l’aspetto più deficitario della squadra emiliana. In difesa il capitano Maietta rientra dall’infortunio e sarà affiancato al centro della retroguardia felsinea da Gastaldello.

E finalmente siamo giunti al momento clou, quello delle indicazioni su come vedere Juventus-Bologna in streaming. Quali sono i siti migliori? Quelli che noi vi consigliamo, tutti legali e con una buona qualità sia audio che video sono: La2, RTL, ORF, Armenia TV, Czech TV, Sky Austria, Sky Deutschland, Arena Sport del Montenegro, RSI.

Per chi pretende una qualità ancora maggiore e la telecronaca in italiano resta in piedi l’opzione streaming fornita da Sky con Sky Go e Mediaset Premium con Mediaset Play. Opzione valida solo per chi ha un abbonamento. Per quelli che invece ne sono sprovvisti interessante l’offerta di Nowtv che mette a disposizione, gratis, la propria piattaforma per quattordici giorni.