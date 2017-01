Tutto è pronto per il match delle 18.00 di domenica: Milan-Cagliari, una gara che si preannuncia già scoppiettante e che sarà possibile vedere in streaming su moltissimi appositi siti. Ma attenzione, contrariamente a quanto molta gente pensa, è un modo totalmente legale di poter godere della partita di calcio della propria squadra del cuore, dal momento che i siti in questione hanno regolarmente acquistato i diritti del campionato di serie A e hanno la possibilità di trasmettere liberamente il grande match Milan-Cagliari.

Milan-Cagliari streaming: quando e come

Una sfida che si preannuncia già interessantissima. Il Milan è l’autentica rivelazione del campionato e i tifosi rossoneri si staranno già chiedendo quando e come fare per vedere in streaming Milan-Cagliari in maniera gratuita. D’altronde, come dargli torto: il tecnico Montella è riuscito a dare identità a una squadra che già da qualche anno era allo sbando. Con l’allenatore napoletano, il Milan ha ritrovato fiducia in se stesso e, partita dopo partita, sta diventando una delle sorprese più belle del campionato.

Basti pensare alla Super Coppa vinta poche settimane fa contro la Juventus e allo splendido piazzamento in campionato che fa sognare i tifosi: certo, riuscire a staccare il pass per la Champions non sarà facilissimo, ma la voglia di osare di certo non manca. I dubbi di formazione sono tanti, ma lentamente il tecnico Montella sta trovando la quadratura del cerchio: senza guardare in faccia a nessuno, anche i grandi nomi rischiano di dover cedere il passo a chi ha più fame.

Il tecnico Montella, ad esempio, nelle ultime giornate sta riscoprendo Bertolacci che l’anno scorso fu acquistato a cifre astronomiche senza mai dare neanche un piccolo contributo alla squadra, nelle ultime uscite, invece, l’ex centrocampista della Roma si è ritagliato un ruolo da protagonista tanto da scalzare Bonaventura, costretto a passare nel tridente d'attacco e lasciare in panca l'incredulo Niang.

Milan-Cagliari, come vederla in streaming

No al posto fisso. Questa è la regola in casa Milan, dove anche i nomi più altisonanti hanno dovuto inchinarsi alla maggior fame dei terribili giovani rossoneri. La partita contro il Cagliari sarà di incredibile interesse, e per questo i tifosi vorranno sapere come vedere la partita in streaming, le feste natalizie potrebbero in qualche modo aver rallentato i normali processi di crescita della squadra, oppure hanno soltanto dato il tempo al tecnico Montella di ricaricare le batterie e tornare in campo più forti di prima?

Questo si scoprirà soltanto domenica alle 18.00. Un Milan che nelle ultime giornate sta riscoprendo anche Romagnoli, altro calciatore strapagato e mai ben valorizzato che soltanto con Montella sta tornando a essere quello che era stato in passato: ovvero uno dei difensori centrali più forti del futuro italiano. In coppia con Paletta il Milan sembra aver trovato il miglior equilibrio difensivo, per il Cagliari di Rastelli non sarà assolutamente vita facile.

Streaming Milan Cagliari: Serie A su siti streaming

E quindi, chi non avrà la possibilità di andare allo stadio, potrà vedere Milan-Cagliari in streaming comodamente dal proprio divano. Basterà cercare i siti streaming che in maniera del tutto legale hanno acquistato i diritti del campionato italiano di Serie A e possono trasmettere la gara senza difficoltà. Menzioniamo Arena Sport del Montenegro, Orf, Rtl, Armenia Tv, Rsi La2, senza contare le consuete Sky Go e Mediaset Play che assicurano anche la telecronaca in italiano.