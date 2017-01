Partite streaming gratis live Serie A 2017, Europa League 2017 e Champions League 2017. Siti, link, Rojadirecta

Perché vedere in diretta streaming gli incontri di calcio? Semplicemente perché le possibilità rispetto al passato sono aumentate e ci sono soluzioni anche gratis. E poi perché la qualità delle immagini è sempre più elevata e c'è perfino chi propone il 4K. E, si badi bene, senza tirare in ballo Rojadirecta o piattaforme simili che, non avendo acquisito i diritti per la gestione delle gare in streaming, si muovono costantemente sul binario dell'illegalità. E così l'innovazione galoppa e le strade percorribili per la diretta live aumentano, andando al di là anche delle proposta (per abbonati e utenti liberi) di Sky e Premium. Non tutte le soluzioni sono immediate, dirette, scontate e subito percorribili. Ma in ogni caso sono la testimonianza più chiara di come il mercato dello streaming sia in costante fermento.

Diretta streaming con i siti esteri

Per vedere in diretta streaming le gare della Serie A 2017, dell'Europa League 2017 e della Champions League 2017 è possibile tentare con i siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini. Non è scontato il real time e ci sono incertezze dal punto di vista della liceità. In ogni caso, tra le varie possibilità con cui tentare ci sono quelle dei paesi Georgia con GPB, Germania con ZDF, Grecia con ERT, Guatemala con TV Azteca, Honduras con TVC, Ungheria con Magyar Televízió, Indonesia con RCTI, Irlanda con RTÉ e TV3, Kosovo con RTK, Lettonia con TV6, Lituania con TV6, Lussemburgo con RTL, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Messico con Televisa.

Premium, Sky e il live streaming

Mediaset mette a disposizione il servizio Premium Play, fruibile anche da Mac, PC, smart TV, decoder, Xbox, Chromecast e smart cam, smartphone e tablet, iPhone e iPad, per la diretta streaming della Serie A ovvero delle cosiddette squadre Premium - Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio, Genoa - della Champions League, non solo delle squadre italiane. Anche Sky ha sviluppato uno strumento simile, Sky Go, solo per abbonati al canale satellitare, porta di accesso per la Serie A e l'Europa League. Ma ha aggiunto anche la piattaforma Now TV, a pagamento - si va da un minimo di 9,99 euro con possibilità di testare il servizio -, interessante perché i match del campionato italiano di calcio possono essere visti anche da non abbonati. Al termine della visione non sono chiesti ulteriori prosecuzioni del rapporto commerciale.

Novità siti bookmaker per la diretta live

Di recente e sempre con maggiore insistenza c'è chi propone di vedere in diretta streaming gli incontri della Serie A 2017, dell'Europa League 2017 e della Champions League 2017 ed è quella che passa dai tanti siti di bookmaker. Viene proposta la diretta live dei match sulle proprie piattaforme web, ma con una serie di limiti. A partire quello relativa alla non trasmissione di tutte le gare. In genere si tratta di una opportunità riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. Per chi è un giocatore abituale si tratta tuttavia di una opzione aggiunta per la diretta streaming dei match della della Serie A 2017, dell'Europa League 2017 e della Champions League 2017.