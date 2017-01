Streaming partite Napoli, Bologna, Juventus, Sampdoria, Milan, Inter, Roma sabato e domenica link, siti web, Rojadirecta

Non è affatto difficile riuscire a vedere in diretta streaming gli incontri del campionato italiano di calcio, anche quelli di Napoli, Bologna, Juventus, Sampdoria, Milan, Inter, Roma. Che siano grandi squadre o piccole realtà di provincia, i match possono essere visti con una certa facilità e con una varietà di proposte ben più ampia rispetto alle ultime stagioni. E, dettaglio non di poco conto, senza tenere conto di Rojadirecta e piattaforme similare costantemente in prima fila nella proposizione del live streaming gratis ma senza autorizzazione. Insomma, le gare possono essere viste sui display di cellulari, tablet e PC anche senza abbonarsi a Sky e Premium, che in Italia detengono i diritti alla gestione delle immagini, e perfino bypassandoli. Come si dice in tanti casi, basta sapere le cose. Entriamo allora nel vivo delle proposte per vedere in diretta streaming gli incontri di calcio.

Siti esteri e diretta streaming delle partite

Ci sono allora i siti web dei canali esteri che hanno regolarmente acquistato i diritti TV che propongono lo diretta streaming degli incontri delle varie squadre Napoli, Bologna, Juventus, Sampdoria, Milan, Inter, Roma. Nulla va dato per scontato e così non è affatto detto che i match di sabato e domenica siano visibili. Ma tra le risorse per fare un tentativo ci sono i Paesi Svizzera con SRG SSR, Suriname con STVS, Uzbekistan con UzReport TV, Spagna con Atresmedia e TV, Venezuela con Meridiano Television, Turchia con TRT, Slovacchia con RTVS, Svezia con MTG, Ucraina con Ukrayina.

Diretta live con Premium e Sky

Sono due le strade proposte da Sky, una per abbonati e una senza contratto, per la diretta streaming dei match di Napoli, Bologna, Juventus, Sampdoria, Milan, Inter, Roma. La prima delle due è l'app Sky Go che non è altro che lo strumento messo a disposizione degli abbonati per seguire quanto accade sul canale satellitare. In aggiunta è anche la porta di accesso all'archivio di centinaia di contenuti on demand. La compatibilità è molto ampia, ma occorre evidenziare come l'app non giri su iPhone e iPad sbloccati con il jailbreak. La seconda possibilità offerta da Sky offre una maggiore libertà di azione ovvero meno vincoli. Si tratta della piattaforma web Now TV, per il cui utilizzo non serve appunto aver sottoscritto alcun contratto con il canale satellitare. Dal canto suo, Mediaset Premium propone Premium Play, solo per abbonati e limitata alle cosiddette squadre Premium ovvero Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio, Genoa.

Bookmaker: alternativa per il live streaming

Infine la visione del live streaming delle gare di Napoli, Bologna, Juventus, Sampdoria, Milan, Inter, Roma può essere tentata sui siti dei bookmaker. In questo caso occorre fare i conti con due tipi possibili di limitazione. La prima riguarda gli utenti che devono quasi sempre essere registrati e attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. La seconda coinvolge i contenuti considerando che non sono trasmesse in diretta live tutte le gare, ma viene effettuata una selezione anche in base alla gestione dei diritti alla proposizione delle immagini.