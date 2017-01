Partite in streaming da vedere diretta su siti streaming stranieri, scommesse, Rojadirecta, Now TV, Sky, Premium

Settimana dopo settimana stiamo scoprendo come esistono diversi modi per vedere le gare di calcio della Serie A in diretta streaming. Qualunque sia il dispositivo prescelto tra smartphone e tablet, PC e Mac, gli utenti italiani non hanno bisogno né di abbonarsi a tutti i costi a Premium e Sky e né di affidarsi a strade illegali, seppur gratuite, come Rojadirecta. Anzi, a dirla tutta, alcune delle proposte di streaming che adesso approfondiamo non richiedono alcun impegno economico e le gare delle principali squadre del campionato italiano possono essere viste liberamente. In alcuni casi ci sono limitazioni di vario tipo, geografico o di utenza, tuttavia nulla vieta fare un tentativo e magari accorgersi come queste nuove strade alternative per la diretta live sia piuttosto comode e consigliabili.

Siti esteri per la diretta streaming

Ci sono dunque più possibilità per la diretta streaming degli impegni della Serie A. Basti pensare ai siti web dei canali esteri che hanno acquistato i diritti TV delle immagini e di conseguenza anche il real time. Alcuni esempi sono i canali Belteleradio (Bielorussia), Medialaan e RTL (Belgio), MNTV (Birmania), Rede Bandeirantes e Rede Globo (Brasile), Bolivia TV (Bolivia), BHRT e Televizija OBN (Bosnia ed Erzegovina), bTV Action (Bulgaria), CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV (Cina), RCN TV (Colombia), Teletica (Costa Rica), HRT (Croazia), CyBC (Cipro).

Live streaming con i portali dei bookmaker

Ecco che lo streaming delle gare del campionato italiano di calcio può essere agganciato anche dai siti di bookmaker. In pratica sono le stesse società che operano in Italia a proporre il live streaming dei match sulle rispettive piattaforme web. Con alcune limitazioni, a iniziare da quelle relative alla non trasmissione di tutti i match. Senza contare che questa opzione è quasi sempre riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. Per chi ama questa pratica è una freccia in più nel proprio arco.

Sky e Premium e la diretta live

Da queste parti le soluzioni riconosciute sono quelle sviluppate da Mediaset Premium e Sky, a cui va riconosciuto lo sforzo di cercare di migliorare la qualità della proposta di visione. Basti pensare al 4K introdotto dalla Mediaset. Quest'ultima propone Premium Play come servizio per vedere in diretta streaming la Serie A. Tuttavia è limitato alle sole squadre Premium ovvero Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio, Genoa, e per i soli abbonati. Anche Sky ha dalla sua una soluzione tutta per abbonati, Sky Go, ma affianca la piattaforma Now TV slegata da abbonamenti. I match possono così essere visti anche su PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, iPhone e iPad equipaggiati con almeno iOS 6, i vari smartphone e tablet basati su Windows 10 Mobile e Android, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e dal Now TV Box che si collega al televisore di casa.